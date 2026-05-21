“No necesitó ser brillante”: la reacción de la prensa brasileña al triunfo de Gremio sobre Palestino

Palestino no levanta cabeza en la Copa Sudamericana. El elenco nacional cayó por 2-0 ante Gremio en Porto Alegre, por la fecha cinco del Grupo F de la Copa Sudamericana. Los que marcaron los tantos para el elenco brasileño fueron Martin Braithwaite a los 3′ y Cristian Pavón a los 67′.

A pesar del triunfo, los medios de comunicación de la ciudad no se impresionaron con la actuación local. El Diario Gaucho escribió sobre el duelo: “Gremio no necesitó ser brillante para vencer a Palestino. El miércoles por la noche, en la Arena, Tricolor disputó un partido rutinario. Aun así, derrotó al rival chileno por 2-0. Braithwaite y Pavón, uno en cada tiempo, marcaron los goles de la victoria en la quinta ronda de la Copa Sudamericana”.

Foto: Palestino en X.

Una análisis parecido hizo Correio do Povo: “Gremio cumplió con su cometido en casa y solo necesita una victoria en la última jornada para avanzar como líder del Grupo F de la Copa Sudamericana. El miércoles por la noche, con goles de Braithwaite y Pavón, el Tricolor derrotó a Palestino por 2-0 en el Arena”.

Último en el Grupo F

Con este resultado, el elenco de La Cisterna se hunde en el último puesto del Grupo F del torneo. El puntero es Montevideo City con 12 puntos, segundo el elenco de Porto Alegre con 10, tercero Deportivo Riestra con cuatro y colista Palestino con dos, con dos empates y tres derrotas.

En la última jornada, el equipo dirigido por Guillermo Farré recibirá a Riestra, mientras que brasileños y charrúas definirán al líder de la zona, en el Arena do Gremio.