Arturo Vidal ha estado en el centro de la polémica. El volante de Colo Colo se vio envuelto en un lío que pudo tener consecuencias a nivel judicial: la sustracción de $ 50 millones de pesos que realizó un amigo suyo, que trabaja en una casa de cambios del sector céntrico de Santiago, dinero que recibió el futbolista. El mediocampista reintegró la suma como parte de un acuerdo con la empresa afectada, para evitar acciones posteriores.

El Rey llegó temprano al estadio Monumental para entrenar con el Cacique. A las 8.40 horas traspasó el portón de ingreso hacia el sector de vestuarios del recinto del Cacique. No emitió declaraciones.

Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

Al término de la práctica de los albos, abordó la controvertida materia. "Hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado la vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien“, explicó.

Vidal se refirió, también, a una materia que viene rondándolo hace un tiempo: las dificultades financieras. "Necesito. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero. Tengo salud, no creo que tenga problemas de plata a estas alturas“, dijo, en una expresión inicialmente sarcástica.

Arturo Vidal celebra después de anotarle a Ñublense. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Finalmente, clausuró el capítulo. “Ya lo cerré. Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con $35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto", sentenció.

El juicio de Gonzalo Jara

Gonzalo Jara, compañero del Rey en la Selección, abordó la situación. “Entristece, porque pareciera ser que se va quedando solo en su entorno, porque finalmente los que te dicen que no son muy pocos”, enjuicia respecto del origen de los problemas que rodean al exvolante del Barcelona, el Bayern Múnich y la Juventus, por citar a algunos de los clubes que defendió a nivel internacional, en el marco de una intervención en la radio ADN.

“Me entristece. Conocí un poco el entorno de Arturo y sé que hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí. Son muy pocos los que le dicen ‘esto está bien’ o ‘esto está mal’. Creo que eso está más cercano a lo que está pasando hoy”, complementó, en relación a las posibles causas.

“Yo siempre lo comento: el día que me retiro del fútbol, los amigos que me quedan son muy pocos. Me quedan cuatro o cinco, contados con los dedos de las manos, de todos los vestuarios y camarines que compartí”, comparó.