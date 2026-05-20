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    El Deportivo

    El Championship de los chilenos: el protagonismo de Marcelino Núñez, Lawrence Vigouroux y Ben Brereton en Inglaterra

    A diferencia de otras competencias europeas donde los nacionales han tenido roles secundarios e inmersos en la pelea por evitar el descenso, los representantes locales de la segunda división inglesa lograron alta regularidad y estadísticas positivas. El exvolante de la UC ascendió a la Premier, nada menos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Marcelino Núñez (Ipswich Town), Lawrence Vigouroux (Swansea) y Ben Brereton (Derby County).

    El Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, es considerada como la liga de ascenso más poderosa y exigente del mundo. El certamen supera los 2.000 millones de euros de valorización, según Transfermarkt. Son 24 clubes los que compiten durante 46 jornadas por alcanzar alguno de los cupos para subir a la Premier League. Los dos primeros obtienen el ascenso directo. En el último torneo fueron Coventry City e Ipswich Town, de Marcelino Núñez. Otros cuatro clubes pasaron a los playoffs por la tercera plaza, que tiene una gran polémica por la acusación de espionaje que recae en contra del Southampton, por parte del Middlesbrough.

    A diferencia de otros torneos del Viejo Continente, de Primera División, donde los chilenos han tenido un rol secundario a lo largo de la temporada y han debido conformarse con pelear por la permanencia, en la división de plata de Inglaterra los representantes nacionales contaron con alta regularidad y un rendimiento sostenido. Si Marcelino Núñez logró el ascenso directo, Ben Brereton estuvo hasta el final peleando por ingresar a los playoffs con Derby County.

    Las estadísticas del trío de nacionales en el Championship, añadiendo al portero Lawrence Vigouroux, en el Swansea, dan cuenta de sus números positivos.

    El ascenso de Marcelino

    Pasaron cuatro temporadas en el Championship para que el mediocampista formado en Universidad Católica consiguiera el objetivo de llegar a la Premier. Y justo coincidió con el cambio de club, pasando al archirrival del Norwich City. De ser uno de los más reconocidos de los Canarios, se convirtió en un “traidor” por cruzar de vereda. Claro, las pretensiones estaban más altas en la tienda de Portman Road, en el afán de lograr el ascenso.

    Además de timbrar el pasaje hacia la máxima categoría de Inglaterra, el lado positivo para Marcelino Núñez fue que también contó con regularidad. Disputó 38 partidos en la liga, de los cuales 25 fue como titular, para un total de 2.233 minutos disputados (promedio de 59′ por encuentro). Fue el noveno jugador de The Blues con mayor presencia en la temporada. El líder fue Dara O’Shea, con 4.140.

    El de Colina anotó tres goles para Ipswich. Pero donde se destacó fue en el ítem de las asistencias, con un total de ocho. En este apartado, fue el primero del equipo. Además, fue el tercero con mayor cantidad de tiros totales (71), de los cuales 17 fueron a portería, según los datos de Sofascore. También resaltó con el 81,9% de pases precisos.

    Marcelino, quien tiene contrato vigente con los azules hasta 2029, tras ser adquirido por aproximadamente 14 millones de dólares, ha despertado interés en otros elencos. En particular, se trata del Coventry City, el campeón del Championship de la mano del icónico Frank Lampard, exseleccionado inglés y gloria del Chelsea.

    Las atajadas de Vigouroux

    En lo colectivo, el Swansea estuvo lejos de pelear por el ascenso. Los galeses finalizaron en el undécimo lugar con 64 puntos, a nueve unidades de los playoffs. Pero desde lo individual, Lawrence Vigouroux saca cuentas alegres. El portero chileno-inglés, quien se ha convertido en el 1 de la Roja bajo el interinato de Nicolás Córdova, sumó una nueva temporada con altísima continuidad. Jugó 45 partidos, de un total de 46 jornadas. Con 4.050 minutos en cancha, fue el segundo con más actividad del plantel.

    Donde resalta la participación del exseleccionado Sub 20 radica en lo esencial de todo portero: las atajadas. Registró un total de 145, que lo erigió como el arquero con mayor cantidad de paradas en la temporada regular del Championship (las 46 fechas). Si se cuentan los playoffs, el meta Ivor Pandur, de Hull City, acumula un total de 150, hasta el cierre de esta nota. Además, Vigouroux logró 12 vallas invictas, siendo el quinto meta de la liga con más arcos en cero. Concedió 58 goles.

    Finalizada la temporada, el seleccionado nacional se manifestó mediante sus redes sociales, a modo de balance. “Estoy orgulloso, fue exigente pero también una de mis mejores temporadas personales hasta ahora”, posteó en su cuenta de X, el pasado 6 de mayo. El futbolista tiene contrato con Swansea hasta junio de 2028.

    La recuperación de Ben

    El trío de nacionales se cierra con Ben Brereton, quien también cerró una buena temporada. Necesitaba reencontrarse con el fútbol y con sus mejores sensaciones, las que le permitieron (en su minuto) dar el salto desde la segunda división inglesa a la liga española, de la mano del Villarreal. Con la camiseta de Derby County, el jugador también se reencontró con su faceta de goleador.

    Disputó 40 partidos (39 de titular), con un acumulado de 3.067 minutos (promedio de 77′ por encuentro). Fue el tercero con más apariciones en el torneo en su elenco, y también el 3º con más minutos jugados. Anotó siete goles, siendo el tercer máximo anotador del equipo. También contribuyó a The Rams con tres asistencias. Llegó hasta la última jornada con opciones de meterse en los playoffs, sin embargo no se pudo. Derby finalizó octavo, con 69 unidades, a cuatro del 6º.

    A través de sus redes, Brereton se despidió del club. “Me encantó mi tiempo acá, qué gran club. Increíble el grupo de jugadores y el personal. Agradezco todo el apoyo y el canto de Díaz”, posteó el internacional chileno, quien finalizó su cesión y tiene que retornar al Southampton, el dueño de su carta. El vínculo del ex Blackburn Rovers con los Saints es hasta 2028. Será clave ver cómo se definirán los playoffs del Championship, por el caso de espionaje que sigue abierto, si es que queda abortada la opción del Soton de alcanzar la Premier.

    Más sobre:Fútbol internacionalChampionshipFútbol inglésMarcelino NúñezIpswich TownLawrence VigourouxSwanseaBen BreretonDerby County

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