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    Nacional

    Detienen a imputado por homicidio ocurrido en Recoleta

    El pasado 11 de mayo ocurrió el crimen, cuando el sujeto habría atacado a la víctima en plena vía pública.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    La Policía de Investigaciones logró la detención de un sujeto acusado de cometer un homicidio el pasado 11 de mayo en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

    El sujeto de nacionalidad extranjera y 24 años de edad, fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI en la intersección de calle Balmaceda con Pasaje Sicilia en la comuna de Renca, luego de una serie de diligencias investigativas.

    De acuerdo a la investigación, el imputado le habría disparado a la víctima en múltiples ocasiones tras abordarlo en plena vía pública.

    Tras el análisis de cámaras de seguridad es que se logró identificar al sujeto y según detallaron desde la entidad policial, la detención se logró mientras detectives realizaban labores de vigilancia en sectores frecuentados por el imputado.

    En el procedimiento también se incautaron las vestimentas que habría utilizado al momento del ataque.

    El detenido fue puesto a disposición del 3° Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención y formalización.

    Más sobre:PolicialPDIRecoletaHomicidio

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