Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

El exministro de Seguridad, Jaime Cordero, se refirió a los cuestionamientos que han surgido a la anterior administración frente a los múltiples operativos que se han realizado en la localidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla.

Cordero que fue consultado al respecto tras una reunión con el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que “en esa zona se han desarrollado operativos con anterioridad”, añadiendo, que los tres operativos realizados a la fecha, “no son operativos estrictamente policiales o de orden público, sino que están en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público”.

Es así como expresó que “los tiempos del Ministerio Público, los momentos en que obtienen las autorizaciones judiciales para ese fin, es un momento que define el Ministerio Público, que es un organismo constitucionalmente autónomo”.

“No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias, obtiene las autorizaciones y define el momento oportuno de las intervenciones”, añadió.

En la misma línea, Cordero sostuvo que “yo creo que todos debiéramos estar contentos y satisfechos es que el Ministerio Público, su estrategia, y particularmente la del fiscal Garrido en la Región de la Araucanía, ha estado dando resultados no solo ahora, sino que desde hace un tiempo, y eso es una buena noticia para el país”.

Finalmente, Cordero detalló que “durante la administración anterior también existieron diligencias de este estilo. Aquí lo importante es que funcione el Estado de Chile, no un gobierno en particular, y yo creo que eso es lo que debiéramos tener plena conciencia”.