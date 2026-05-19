Quiroz en debate de la Cámara de megarreforma: “Es el camino del progreso, del crecimiento y de la esperanza del país”

“Recordarle al diputado (Daniel) Manouchehri que, una vez más, insiste en una teoría fracasada, la teoría de que los países surgen con gasto público; miren cómo estamos hoy día”, expresó en su primera intervención el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del debate en la Cámara de Diputados por el Plan de Reconstrucción Nacional.

Esto, luego de que el parlamentario del Partido Socialista emplazara al secretario de Estado, señalando que “ antes de llegar a Hacienda, usted, por su intermedio, señor ministro, tenía un oficio, hacerle ganar más dinero a las grandes empresas, incluso cuando eso significaba golpear el bolsillo de la gente. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quiroz. Hoy ese modelo no está en la empresa, está en el Gobierno de Chile”.

Ante ello, Quiroz pidió la palabra y señaló que “miren cómo estamos hoy día, con un déficit de 2,8 puntos del PIB, que eso genera actividad económica; miren cómo estamos hoy día con la economía cayendo medio punto en el primer trimestre , que se resuelven los problemas, miren cómo estamos hoy día, todo el mundo citando un montón de problemas sociales que son todos del pasado, heredados”.

“Ese fue el modelo, diputado, ese fue el modelo, no se olvide, ese es el que está defendiendo usted y lo que estamos viendo hoy día es el camino del progreso, del crecimiento y de la esperanza del país”, sostuvo el ministro de Hacienda.