A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores
El Pirata recibe a su rival esta tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Este martes llega el siguiente desafío para Coquimbo Unido en el marco de la Copa Libertadores, donde recibe a Deportes Tolima por la Fecha 5.
El Pirata llega en segundo lugar del Grupo B tras derrotar a Universitario y se enfrenta precisamente al elenco líder, con miras a los octavos de final.
Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima
El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima es este martes 19 de mayo, a las 18:00 horas.
Para este compromiso el cuadro pirata recibe a su rival en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima
El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima se transmite en el canal ESPN5.
Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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