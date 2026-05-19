A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo

Este martes llega el siguiente desafío para Coquimbo Unido en el marco de la Copa Libertadores, donde recibe a Deportes Tolima por la Fecha 5.

El Pirata llega en segundo lugar del Grupo B tras derrotar a Universitario y se enfrenta precisamente al elenco líder, con miras a los octavos de final.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima

El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima es este martes 19 de mayo, a las 18:00 horas.

Para este compromiso el cuadro pirata recibe a su rival en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima

El partido de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima se transmite en el canal ESPN5 .

Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.