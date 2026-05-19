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    Lágrimas, emoción y brazos al cielo: la reacción de Neymar tras ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026

    El jugador de Santos compartió el momento en el que se enteró que será parte de los 26 futbolistas con los que Brasil enfrentará la Copa de Norteamérica.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    La opción de que Neymar integrara el listado definitivo de la selección de Brasil de cara al Mundial de Norteamérica 2026 era uno de los grandes dilemas de la previa de la Copa.

    Finalmente, este lunes el técnico de la Verdeamarela, Carlo Ancelotti, entregó los nombres de quienes defenderán a la escuadra en la competencia de Canadá, Estados Unidos y México.

    Allí apareció el nombre del futbolista del Santos. Poco después, fue el propio seleccionado el que enseñó a través de sus redes sociales cómo vivió el momento.

    Así, rodeado de familiares y amigos siguió la conferencia de prensa del DT italiano hasta que llegó la hora de la verdad y escuchó su nombre.

    En ese instante se desbordaron las muestras de alegría. El delantero estiró los brazos en señal de celebración y luego se llevó las manos a la cabeza, mientras era abrazado.

    Cabe recordar que Neymar no actúa por la Seleçao desde octubre de 2023, cuando participó en el encuentro ante Uruguay, por las Eliminatorias. En ese momento, el combinado era dirigido por Fernando Diniz. La jornada fue especialmente ingrata para el atacante: además de la caída por 2-0 ante el equipo de Marcelo Bielsa, salió lesionado.

    En diciembre de 2025, fue sometido a una intervención de rodilla, que lo mantuvo sin jugar por 62 días. Pudo reaparecer en febrero. Las consecuencias directas de la dolencias, sumadas a la falta de fútbol se transformaron en las principales aprensiones para llamarlo. Ancelotti le exigió estar lo más cerca posible de su nivel físico y futbolístico.

    Carlo Ancelotti le marca el camino

    Después de dar los nombres de los convocados, el técnico Carlo Ancelotti fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a incluir a Neymar en la lista. Allí, también expuso que no tiene un lugar asegurado.

    Hemos elegido a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo. Que juegue un minuto, cinco minutos, que no juegue, que juegue los 90 minutos, que lance el penalti... ¿Cuántos minutos? No lo sé. ¿Calidad de los minutos? Creo que tenemos que centrarnos en la calidad de los minutos, de forma colectiva en el campo”, señaló el DT.

    Después, el estratega fue más categórico. “Quiero ser claro, honesto y sincero: jugará si se lo merece. El entrenamiento lo decidirá. Creo que es importante no centrar todas las expectativas en un solo jugador”, estableció.

    “Hemos estado evaluando a Neymar durante todo el año. Es un jugador importante, va a ser importante en este Mundial. Tiene el mismo papel y las mismas obligaciones que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de salir al campo o de estar en el banquillo. Tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador con experiencia”, cerró el entrenador italiano.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026NeymarNorteamérica 2026Brasil

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