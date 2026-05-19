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    Siete cortados, años de contrato y rol de los médicos: las exigencias de José Mourinho para volver al Real Madrid

    Según ha informado la prensa española, el técnico luso entregó una serie de condiciones que la dirigencia merengue está dispuesta a entregar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    José Mourinho protagonizó una nueva rabieta en Turquía. Foto: @Fenerbahce

    José Mourinho está cada vez más cerca de regresar al Real Madrid. Según ha informado la prensa española, el técnico portugués llegó a un acuerdo verbal con la dirigencia de la institución merengue para volver a pelear por un título.

    Claro que para ello, Florentino Pérez ha debido cumplir con una serie de exigencias entregadas por el luso para volver al estadio Santiago Bernabéu.

    La primera de aquellas es la de un contrato de dos años. Ni por una temporada más, ni por una menos. Otro aspectos tiene relación con su primera experiencia en el club madrileño. Allí acabó ejerciendo como portavoz del club en cada conferencia de Prensa, incluso en temas que no estaban relacionados directamente con el desempeño del primer equipo. Por lo mismo, ya no quiere representar ese papel y ha pedido que sea otra persona la encargada de entregar información extradeportiva.

    Tampoco quiere interferencias en la designación de las alineaciones. Si alguien no corre o no está absolutamente comprometido no jugará y no aceptará que alguien externo lo obligue a incluir a un futbolista que no rinda.

    Otra medida es que sea su propio cuerpo técnico el que asuma el control total del equipo. Con ello, Antonio Pintus, quien se desarrolla como preparador físico, debe dejar la escuadra principal del club. Esto se debe al diagnóstico que ha hecho el luso, llegando a la conclusión de que los problemas físicos que se arrastran en las últimas temporadas no son tolerables para un equipo que está no solo en la élite de España, sino que también de Europa.

    En relación con lo anterior, también espera implementar un protocolo de segunda opinión con los servicios médicos del club en el caso de que un jugador lo proponga.

    Por otro lado, hay siete jugadores que tendrán que dejar el club, pues considera que no tienen el nivel necesario, o bien, su estilo de juego no es compatible con el sistema que busca implementar.

    Otro cambio es reducir las giras de pretemporada por Estados Unidos y Asia que generan desgaste físico y mental. Así, busca que los amistosos sean puntuales y supervisados por él.

    Por último, quiere tener como único interlocutor con la dirigencia al presidente, evitando tener que hacerlo con cualquier otro directivo.

    Según las últimas informaciones, estas medidas fueron aceptadas y se espera que el anuncio de su llegada se haga oficial una vez se termine la temporada. El último partido del Real Madrid será este sábado 23 de mayo contra el Athletic Club a partir de las 15.00 horas de Chile.

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