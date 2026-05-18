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    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    En el arranque de la nueva gira nacional en que el grupo celebra su obra más reputada, estrenaron composiciones inéditas que se rescataron desde sus archivos. Se trata de piezas de los años 70 que en realidad estaban asociadas a otros proyectos, pero que tienen alguna relación con su legendario álbum de 1981.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Y entre los muros de piedra y su densa neblina matinal, la legendaria Macchu Picchu, sigue marcando la carrera de Los Jaivas. En el arranque de la celebración de los 45 años de Alturas de Macchu Picchu, la banda sorprendió con composiciones inéditas que riman con esa época.

    En el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua, la banda interpretó Ruinas y Caminos, dos piezas que datan de los años setenta y estaban en los archivos del grupo. Una novedad absoluta, pues no han lanzado material inédito desde el álbum Arrebol (2001), el último con Eduardo “Gato” Alquinta, aunque el año pasado durante la gira promocional de Concierto Acústico, interpretaron el Aria de Bachianas Brasileiras N°5 de Heitor Villa-Lobos, una pieza clásica.

    Caminos es en realidad un rescate que se trabajó especialmente para la ocasión. Clave fue el impulso de Claudio Parra, el guardián del legado del grupo.

    Los Jaivas en Rancagua

    “Hay piezas que han quedado por ahí en alguna partitura, en alguna hoja de papel, o en alguna grabación. Escuchamos grabaciones y recuperamos algunas ideas que salieron en otros momentos”, detalló el músico momentos antes de presentar Camino.

    Esta canción, la número cuatro en el repertorio de la noche, data de la medianía de los setenta. Se trata de una pieza instrumental que el grupo en su momento trabajó para dar forma a Antigua América, uno de los cortes de Alturas.

    “Estábamos grabando Alturas de Macchu Picchu y teníamos que crear el tema que se iba a llamar Antigua América -relató Parra-. Todavía no sabíamos cómo enfocarlo, las imágenes que teníamos eran las piedras, las grandes rocas de Macchu Picchu, y nos acordamos de un trabajo anterior, del año 76. Hicimos una grabación que quedó guardada pero nunca la ocupamos y que tenía relación con Macchu Picchu".

    Esa grabación, era precisamente Ruinas. “Este tema, con música expresa estos grandes bloques de roca con bloque musicales, bloques de instrumentos -agregó Parra-. Estos bloques en contrapunto con instrumentos de viento. Esa idea nos gustó mucho y en base a esa idea desarrollamos después Antigua América”.

    Y efectivamente, Ruinas tiene una consonancia con Antigua América. La canción tiene dos momentos. Arranca con los vientos andinos fraseando sobre acordes de piano que toca Claudio Parra. No tiene el solo de piano de la canción que finalmente fue al disco Alturas, pero sí un solo de vientos interpretado en vivo por Francisco Bosco, el segundo momento. Cierra volviendo al arreglo inicial, con los bloques de piano y vientos tocando juntos.

    Juanita Parra

    Durante el mismo show, ya en el bloque que dedican a sus temas más clásicos, la banda también presentó Caminos. Una pieza también de 1976 que Los Jaivas escribieron en la medianía de los 70 a modo de música central para una frustrada película del fotógrafo argentino, Uberto Sagramoso, que debía contar la historia del viaje de un mochilero del Cuzco a Macchu Picchu. Como la película no se hizo, quedó archivada hasta ahora.

    “Esto lo grabamos para como música incidental de una película, una película que nunca se hizo, pero grabamos la música, afortunadamente lo hicimos y quedó -explicó Claudio Parra tras consulta de Culto en rueda de prensa-. Nosotros siempre nos preocupamos mucho de guardar nuestras grabaciones y conservarlas".

    En este caso, Caminos es una pieza instrumental de unos cinco minutos, que en realidad es mucho más cercana a un paisaje andino. Parte con un arpegio de guitarra acústica, con bajo marchoso, sobre el que suena un fraseo de zampoña que se va repitiendo y es la melodía principal. La frase recuerda algo a Tarka y Okarina.

    Luego, como un viaje entre el camino del Inca, la composición suma acompañamiento de charango y un solo de guitarra eléctrica que Alan Reale interpreta totalmente al estilo de Gato Alquinta.

    Además de Ruinas y Caminos, Parra detalla que existen más piezas e ideas existentes en los archivos. “Esta cinta que contenía todos los temas, porque hay más temas todavía”. Por ejemplo, Corte Incaica, una breve pieza instrumental, algo más aventurada que permitió musicalizar el momento inicial del show a cargo del bailarín Jorge Carreño, vestido con el tradicional atuendo de la Diablada. “Esa música es porque en una escena de película a este mochilero que va por el camino del Inca tiene alucinaciones y se le aparece una corte incaica y por eso sale esa música tan rara”, explica Parra.

    Para el resto de los músicos de Los Jaivas, el rescate de esas piezas resultó toda una sorpresa. “Por un lado es una muy grata impresión, fue una sorpresa para nosotros, es muy bonito también ver el desarrollo de una obra como Machu Picchu, cómo fueron creándose los temas a partir de ciertas ideas y qué bueno que Claudio nos mostró esa idea y podemos tocarla para que ustedes la conozcan”, dijo Juanita Parra.

    “La verdad es que es una caja de sorpresa, que todo el rato están apareciendo cosas nuevas y es un encanto que sea así, la verdad -agregó la baterista-. No muchas veces sucede en los grupos de música que esté este material tan grande e incluso nos sorprenda a nosotros mismos que tampoco conocemos todo el material. Así que de verdad es muy bonito que sea así, muy bonito”.

    Consultados por Culto si eventualmente se publicarán las composiciones para dejarlas a disposición del público, respondieron: “Eventualmente -dice Juanita Parra-. Bueno, las grabaciones originales están, fueron grabadas en un estudio. Nosotros lo que estamos haciendo es interpretarlas en vivo y estamos fascinados de poder hacerlo. Fue muy entretenido saber que no solo íbamos a poder mostrar Machu Picchu, sino que también parte de la esencia del núcleo, digamos, de donde comenzó todo”.

    La gira nacional de Los Jaivas continúa con presentaciones en Temuco, Valdivia, Antofagasta, Chillán, entre otras. También tendrá fechas en Santiago, el próximo 10 de octubre en el Teatro Caupolicán, a la que se acaba de sumar una segunda presentación el 09 de octubre. Asimismo, se suma un concierto para el 16 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Las entradas para estos últimos conciertos ya se encuentran disponibles en gira.losjaivas.net.

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    Más sobre:Los JaivasAlturas de Macchu PicchuConciertosRuinasCaminosClaudio ParraMario MutisGato AlquintaTeatro Regional Lucho GaticaMúsicaMúsica Culto

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