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    Política

    Jefa de bancada de senadores de RN pide mejoras en manejo comunicacional de Segegob y Seguridad: “No pueden haber más errores”

    "Esto es por el bien del Presidente", argumentó la senadora.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A días de la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, la jefa de bancada de senadores de RN, María José Gatica, solicitó al gobierno no caer en más “equivocaciones” comunicacionales.

    Tras participar de un nuevo comité político ampliado del oficialismo, la representante de Renovación Nacional, que ya ha sido crítica con el Ejecutivo, apuntó directamente a la conducción comunicacional de ministerios como Segegob, a cargo de Mara Sedini; y Seguridad, bajo el mando de Trinidad Steinert.

    “Desconozco ahí si el Presidente quiere hacer enroques ministeriales. Él es el que tiene la facultad, hoy día para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Lo que sí yo por lo menos tengo muy claro es que ya han pasado dos meses de que este gobierno asumió esta administración y yo siento que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones”, señaló desde el palacio de gobierno.

    “Me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional”, puntualizó.

    “En ese sentido yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo, que el trabajo que no se esté realizando de la mejor manera, hoy día se pueda cambiar la forma en cómo se comunica o en cómo se hace política por el bien del Presidente”, reforzó.

    Consultada sobre si con esos dichos apuntaba a Segegob y Seguridad, la senadora dijo: “Sí, completamente”.

    “Yo creo que hoy día carteras que tienen relación con un carácter 100% político o un carácter 100% comunicacional, a dos meses de estar ejecutando estos roles, ya no podemos tener más problemas, ya no pueden haber más titubeos”. agregó.

    El siguiente en ser abordado por la prensa fue el senador y timonel de republicanos, Arturo Squella. Sobre este tema, sostuvo que el Presidente “está permanentemente evaluando, avanzando en la mejora sistemática de los equipos y por cierto que no nos corresponde a nosotros estar sugiriendo cambios en esa línea”.

    “Yo creo que hay tiempo suficiente para poder evaluar y ahora todos los focos están más bien puestos en tener una cuenta pública que primero se haga cargo de contar lo que se ha hecho durante los primeros 90 días de gobierno y también dedicarle un capítulo a lo que va a venir”, añadió.

    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ
    Más sobre:José Antonio KastMara SediniTrinidad Steinert

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