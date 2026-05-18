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    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    El beneficio se puede activar desde este lunes, pero se podrá utilizar en función de cuándo se ingrese a la plataforma en línea.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil. Foto referencial

    Desde el gobierno se anunció el inicio de la entrega del llamado Subsidio al gas licuado, que se materializa mediante un cupón que ofrece $27.000 para cubrir con este gasto.

    Cabe recordar que la iniciativa fue dada a conocer en el marco del llamado Plan Chile Sale Adelante, como parte de las medidas de apoyo a implementar ante el alza de los combustibles y su impacto económico en el hogar.

    Con todo, el beneficio se presentó como un apoyo único y extraordinario que permite costear gas licuado, dirigido a familias que se encuentren en el tramo de hasta 80% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), en todo el país.

    Revisa el cupón de gas licuado

    Se puede revisar si corresponde recibir el cupón de $27.000 para gas licuado mediante el sitio cupondegas.gob.cl, donde se debe ingresar mediante la ClavaÚnica.

    Dentro de la plataforma se deberá solicitar la activación del beneficio, para lo que se necesita tener CuentaRUT activa en BancoEstado.

    Para usar el beneficio se requerirá presentar el cupón digital en la aplicación Rutplay o en la app de BancoEstado, o bien, imprimirlo de forma presencial en CajaVecina, y realizar el pago en distribuidores adheridos.

    Dicho beneficio se asignará a las familias que cumplan con los siguientes requisitos, al 16 de abril de 2026:

    • Estar en el Registro Social de Hogares.
    • Encontrarse dentro del 80% de menores ingresos del RSH.
    • Ser jefe o jefa de hogar con 18 años o más.

    Desde el gobierno también se informó del calendario de activación del programa, donde el cupón estará vigente según cuándo se active mediante la plataforma, de acuerdo a estas fechas:

    • Si el cupón se activa entre el 18 de mayo y el 29 de mayo se podrá utilizar desde el 17 de junio.
    • Si el cupón se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio se podrá utilizar desde el 2 de julio.
    • Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio se podrá utilizar desde el 21 de julio.

    Además, en cualquier fecha en que se active el beneficio, el cupón tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.

    Ministerio del Interior
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