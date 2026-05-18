El Ejército de Estados Unidos aumenta a 84 los cargueros bloqueados en el estrecho de Ormuz

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

El Ejército de Estados Unidos ha elevado a 84 el balance de los buques de carga bloqueados en el estrecho de Ormuz a causa del cierre perimetral de la zona, en medio de la tregua indefinida proclamada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los contactos diplomáticos avanzan lentamente para lograr un cese de las hostilidades.

“A fecha de 18 de mayo, las fuerzas del Ejército de Estados Unidos han desviado 84 buques mercantes y han inmovilizado cuatro”, ha detallado el Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) en un mensaje en redes.

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente cuando se cumple más de un mes del cierre perimetral impuesto por Estados Unidos, pese a la tregua indefinida en vigor mientras las delegaciones siguen intercambiando propuestas para un cese de las hostilidades y la reapertura del estratégico estrecho.

En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido a Irán de que “el tiempo corre” en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que “no quedará nada de ellos” si finalmente retoma la ofensiva militar contra Irán.

Islamabad lidera un proceso de diálogo tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda ronda para dar próximos pasos en la tregua prorrogada desde entonces sin fecha límite por parte del presidente norteamericano.