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    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    Hasta el 17 de mayo, Santiago vivirá una nueva edición del Festival de Cine Europeo. En Paula recomendamos cuatro películas íntimas y profundamente humanas que exploran la identidad, la memoria, los vínculos familiares y la búsqueda de un lugar propio en el mundo.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Hasta el 17 de mayo, Santiago vivirá una nueva edición del Festival de Cine Europeo, uno de los encuentros cinematográficos más importantes realizados en el país. Organizado por la Unión Europea en Chile junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, embajadas y centros culturales, el festival aterriza nuevamente en la Cineteca Nacional de Chile con una selección de 28 películas estrenadas entre 2023 y 2025.

    La programación reúne historias provenientes de distintos rincones de Europa y cruza géneros como comedia, drama, documental y animación, en una cartelera que promete tanto descubrimientos como conversaciones.

    También habrá funciones especiales de cine infantil en el Museo Interactivo Mirador, ampliando la experiencia a públicos de todas las edades.

    Más que una vitrina cinematográfica, el festival busca acercar el cine europeo contemporáneo al público chileno y fortalecer el intercambio cultural entre Europa y América Latina.

    En Paula recomendamos cuatro películas imperdibles de esta edición, que exploran temas como la memoria, la identidad, los vínculos familiares y las transformaciones sociales desde distintas miradas y sensibilidades.

    1. Marisol, llámame Pepa (2024, España)

    Situada en Málaga, en el año 1948, la historia muestra a la niña prodigio Marisol, de quien se hicieron registros casi a diario, en una sobreexposición que acabó borrando los límites entre el personaje y su propia vida.

    Este documental trae nuevamente las imágenes de este mito, para redescubrir el camino vital de la Marisol niña y adolescente, y acabar descubriendo a la verdadera Pepa Flores, la mujer que se escondía tras ella y que tuvo que desaparecer para recuperar su voz, o mejor dicho, su derecho al silencio.

    ¿Cuándo? Domingo 17, 16:00 horas.

    ¿Dónde? Sala Alicia Vega, Cineteca Nacional de Chile.

    __

    2. Je’vida (2023, Finlandia)

    Je’vida es una mujer mayor, que después de la muerte de su hermana regresa a su hogar de infancia en Laponia con su sobrina, Sanna, para vaciar la casa que han heredado. En ese proceso, vuelven recuerdos suprimidos, dolorosos y vergonzosos, ya que la mujer había sido víctima de las políticas de asimilación. Al mismo tiempo, la sobrina debe tomar una gran decisión. Al interesarse mutuamente, encuentran valor en sí mismas y en sus raíces.

    ¿Cuándo? Viernes 15, 15:00 horas.

    ¿Dónde? Sala de cine, Cineteca Nacional de Chile.

    __

    3. Smaragda: I Got Thick Skin and I Can’t Jump (2024, Chipre)

    Una mujer que a sus 46 años se encuentra en medio de relaciones amorosas fallidas y una carrera estancada, reflexiona sobre su situación.

    Mientras trabaja como animadora infantil en un centro turístico comienza a usar profusamente las redes sociales, enfrentando tanto la fama como las críticas negativas, para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento.

    ¿Cuándo? Domingo 17 de mayo, 18:00 horas.

    ¿Dónde? Sala Alicia Vega, Cineteca Nacional de Chile.

    __

    4. Four Mothers (2024, Irlanda)

    Edward, un novelista que carga con el cuidado de su madre anciana, finalmente se encuentra al borde del éxito literario. Mientras crece la presión por emprender una gira promocional por Estados Unidos, lo último que necesita es que sus amigos se vayan improvisadamente a España por el Pride, dejándole a sus madres en la puerta de su casa.

    Durante un caótico fin de semana, deberá equilibrar el despegue de su carrera con el cuidado de cuatro mujeres excéntricas, temperamentales y completamente distintas entre sí.

    ¿Cuándo? Viernes 15, 18:00 horas.

    ¿Dónde? Sala de cine, Cineteca Nacional de Chile.

    Festival de Cine Europeo 2026 del 12 al 17 de mayo de 2026 en la Cineteca Nacional de Chile, Santiago.

    Entrada liberada. Los tickets se obtienen en festivalcineeuropeo.cl.

    Más sobre:CulturaPanoramasFestival de Cine EuropeoCIneteca NacionalTiempo libre

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