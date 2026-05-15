DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo

Colo Colo se enreda. El Cacique cayó el miércoles por 1-0 frente a Coquimbo Unido en la Copa de la Liga e hipotecó gran parte de sus chances de avanzar a semifinales. El partido dejó polémicas y la expulsión del DT Fernando Ortiz.

El Tano se vio alterado en el Francisco Sánchez Rumoroso por la actuación del árbitro Gastón Philippe. El estratega argentino protestó varias veces por los cobros del juez durante el partido, lo que le hizo acreedor de una tarjeta amarilla.

Sin embargo, una vez sentenciada la derrota ante los aurinegros, el transandino volvió a encarar al árbitro, quien no dudó y lo expulsó. El incidente quedó registrado en el informe del réferi.

Este jueves, la ANFP liberó el citado informe, donde se describe lo sucedido. “Terminado el partido, (Fernando Ortiz) ingresa al terreno de juego para desaprobar al árbitro”, señala el registro.

Lo más probable es que Ortiz no pueda dirigir a Colo Colo en el duelo frente a Huachipato, el 7 de junio, a las 15 horas, en el estadio CAP de Talcahuano. Un encuentro en donde los albos no dependen de sí mismos para obtener el boleto a las semifinales.

El descargo del DT

Fernando Ortiz explicó las razones que lo llevaron a protestarle al árbitro. “Fue un momento no de calentura, pero le expresé al árbitro que, para mí, un juez de Primera debe tener carácter, personalidad; tiene que tomar determinaciones en el momento. Hubo muchas equivocaciones”, lamentó.

En ese sentido, aclaró que no hubo malas palabras. “En el momento de tomar una decisión corrobora o no corrobora, pero nunca le falté el respeto. Si él sintió una falta de respeto, le pido disculpas, pero jamás lo insulté. Le dije lo que pienso y es que debía tener carácter y personalidad para dirigir en Primera”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó en su inocencia: “Él cree que tiene el poder para sacarme una roja, me parece que no es lo adecuado. Si hay un insulto, soy de los entrenadores que reconoce, pero no lo insulté y cree que tiene un poder para echarme de esa manera. No sé”.