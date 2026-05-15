SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: comunicaciones y lucha contra la delincuencia son las áreas peor evaluadas del gobierno de Kast

    La desaprobación del jefe de Estado alcanzó un 55%, dos puntos más respecto a la medición anterior, acercándose a su peor nivel desde que asumió el cargo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un nuevo adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem evaluó distintas áreas de gestión del gobierno del Presidente José Antonio Kast, donde las comunicaciones y la lucha contra la delincuencia concentran los peores niveles de evaluación ciudadana.

    El sondeo fue aplicado a 1.153 personas y alcanzó una cobertura de 168 comunas del país, mediante la plataforma online de Cadem.

    En cuanto a la evaluación presidencial, la aprobación de Kast cayó dos puntos respecto de la medición anterior y llegó al 40%, mientras que la desaprobación subió dos puntos, alcanzando el 55%, acercándose a sus peores registros desde el inicio de su mandato, cuando llegó al 57%.

    Encuesta Cadem - aprobación o rechazo de Kast.

    Respecto de las áreas específicas de gestión, el manejo comunicacional del gobierno aparece como el aspecto peor evaluado, con un 68% de desaprobación.

    A ello le sigue la lucha contra la delincuencia, que alcanza un 61% de rechazo entre los encuestados.

    Más atrás aparecen la lucha contra el narcotráfico y el funcionamiento de la justicia, ambas con un 59% de desaprobación a la gestión del Ejecutivo.

    La creación de empleo también registra una evaluación negativa, concentrando un 57% de rechazo respecto a cómo el gobierno ha abordado la generación de nuevos puestos de trabajo.

    En contraste, las relaciones internacionales son el único ámbito que alcanza un 40% de aprobación dentro de las 21 áreas evaluadas por la encuesta.

    Asimismo, solo un 33% respalda la gestión del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, cifra que representa una caída de cinco puntos respecto de abril.

    En tanto, el combate a la delincuencia obtiene un 31% de aprobación, seis puntos menos que hace un mes.

    Cadem - Medición en áreas de gestión del gobierno de Kast
    Más sobre:CademPlaza PúblicaGestiónGobiernoJosé Antonio KastDelincuenciaNarcotráficoComunicaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lautaro Carmona: “Si la opción del gobierno es prescindir del Partido Comunista eso se va a sentir y va a tener una consecuencia”

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Las Condes: concejales anuncian que irán a la justicia electoral para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza de cargos públicos

    Ministerio del Trabajo recorta a la mitad presupuesto 2026 del Sence para cumplir con ajuste del gasto requerido por Hacienda

    Lo más leído

    1.
    Colmed en “alerta” por focos de recorte presupuestario en salud: aseguran que ajuste afectará a la atención de pacientes

    Colmed en “alerta” por focos de recorte presupuestario en salud: aseguran que ajuste afectará a la atención de pacientes

    2.
    Leitao en modo defensa: exsubsecretaria pasa a la ofensiva y ficha a Matías Insunza como su abogado

    Leitao en modo defensa: exsubsecretaria pasa a la ofensiva y ficha a Matías Insunza como su abogado

    3.
    Reportan incidentes en manifestación convocada por estudiantes: cortes de tránsito y cierre de estaciones de Metro

    Reportan incidentes en manifestación convocada por estudiantes: cortes de tránsito y cierre de estaciones de Metro

    4.
    Suprema rechaza amparo de estudiante imputado por muerte de inspectora en colegio de Calama y ordena informe al SML

    Suprema rechaza amparo de estudiante imputado por muerte de inspectora en colegio de Calama y ordena informe al SML

    5.
    Caso María Ercira: los resultados de la muestra de sangre detectada en fundo Las Tórtolas

    Caso María Ercira: los resultados de la muestra de sangre detectada en fundo Las Tórtolas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Lautaro Carmona: “Si la opción del gobierno es prescindir del Partido Comunista eso se va a sentir y va a tener una consecuencia”
    Chile

    Lautaro Carmona: “Si la opción del gobierno es prescindir del Partido Comunista eso se va a sentir y va a tener una consecuencia”

    Cadem: comunicaciones y lucha contra la delincuencia son las áreas peor evaluadas del gobierno de Kast

    Las Condes: concejales anuncian que irán a la justicia electoral para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza de cargos públicos

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence
    Negocios

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Ministerio del Trabajo recorta a la mitad presupuesto 2026 del Sence para cumplir con ajuste del gasto requerido por Hacienda

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo
    El Deportivo

    DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    La furia de Roger Martínez contra el DT de Colombia por no incluirlo en la prelista para el Mundial: “No sabes un carajo”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México
    Mundo

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

    ¿Golpe a la candidatura de Flávio Bolsonaro?: Las nuevas revelaciones del caso Banco Master que complican al rival de Lula

    El Ejército de Estados Unidos cifra en 70 los buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica