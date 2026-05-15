Cadem: comunicaciones y lucha contra la delincuencia son las áreas peor evaluadas del gobierno de Kast

Un nuevo adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem evaluó distintas áreas de gestión del gobierno del Presidente José Antonio Kast, donde las comunicaciones y la lucha contra la delincuencia concentran los peores niveles de evaluación ciudadana.

El sondeo fue aplicado a 1.153 personas y alcanzó una cobertura de 168 comunas del país, mediante la plataforma online de Cadem.

En cuanto a la evaluación presidencial, la aprobación de Kast cayó dos puntos respecto de la medición anterior y llegó al 40%, mientras que la desaprobación subió dos puntos, alcanzando el 55%, acercándose a sus peores registros desde el inicio de su mandato, cuando llegó al 57%.

Encuesta Cadem - aprobación o rechazo de Kast.

Respecto de las áreas específicas de gestión, el manejo comunicacional del gobierno aparece como el aspecto peor evaluado, con un 68% de desaprobación.

A ello le sigue la lucha contra la delincuencia, que alcanza un 61% de rechazo entre los encuestados.

Más atrás aparecen la lucha contra el narcotráfico y el funcionamiento de la justicia, ambas con un 59% de desaprobación a la gestión del Ejecutivo.

La creación de empleo también registra una evaluación negativa, concentrando un 57% de rechazo respecto a cómo el gobierno ha abordado la generación de nuevos puestos de trabajo.

En contraste, las relaciones internacionales son el único ámbito que alcanza un 40% de aprobación dentro de las 21 áreas evaluadas por la encuesta.

Asimismo, solo un 33% respalda la gestión del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, cifra que representa una caída de cinco puntos respecto de abril.

En tanto, el combate a la delincuencia obtiene un 31% de aprobación, seis puntos menos que hace un mes.