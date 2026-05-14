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    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    El francés fue relegado a la suplencia por el DT Álvaro Arbeloa y sorprendió con lo que le dijo el estratega merengue.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Kylian Mbappé aclaró su suplencia en el Real Madrid.

    Real Madrid atraviesa por una crisis total dentro y fuera de la cancha. La temporada que está terminando ha sido un fracaso, pues Barcelona ganó la Liga y el Bayern Múnich lo eliminó de la Champions League. A ello se suma la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni y las incendiarias declaraciones de Florentino Pérez, coronando el pésimo momento.

    Con todo, fue el turno de Kylian Mbappé, la gran figura merengue y el actual goleador de LaLiga. Sin embargo, en un comienzo, una lesión lo sacó de las canchas, pero según su propia confesión ya está recuperado y actualmente está fuera de la titularidad por decisión del técnico Álvaro Arbeloa. Una determinación que pone en duda su título de Pichichi, pues Muriqi, con 22 tantos, está solo dos goles de alcanzarlo en la carrera por ser el máximo anotador del campeonato.

    “No, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, cien por ciento. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, declaró tras la victoria merengue por 2-0 ante el descendido Real Oviedo y donde el francés jugó desde el minuto 68.

    La frase recordó a la que dijo Iván Zamorano, cuando Jorge Valdano lo consideró el quinto extranjero. En aquella ocasión, Bam-Bam le dobló la mano al técnico argentino y fue Pichichi y campeón con la tienda madridista.

    “Al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. He jugado bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo”, agregó el galo.

    Al menos públicamente, Mbappé se mostró tranquilo. “Pero es su decisión. No puedo estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster. Hay que trabajar duro en el entreno, trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular”, recalcó.

    Las explicaciones

    El delantero también aclaró su polémico viaje a Italia, mientras se encontraba lesionado. “Tenía la autorización el club para no estar en Madrid y no fui el único de la plantilla que no estaba; pero son cosas que hay que aceptar”, indicó.

    Asimismo, dejó un mensaje para explicar por qué no habló antes con los medios: “Porque yo prefiero hablar aquí. Muchos no lo hacen y yo tengo que mirar a la prensa para saber lo que piensan”.

    Más sobre:FútbolReal MadridKylian MbappéÁlvaro ArbeloaIván ZamoranoJorge Valdano

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