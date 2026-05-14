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    Jannik Sinner sigue en su senda histórica: borra récord de Djokovic y se instala en semifinales del Masters 1000 de Roma

    El italiano venció a Andrey Rublev, por 6-2 y 6-4 y se metió entre los cuatro mejores del certamen, el único que no ha ganado de la categoría.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jannik Sinner hizo historia al meterse en las semifinales del Masters 1000 de Roma. Foto: @atptour (X).

    Jannik Sinner (1° del ranking ATP) pareciera no tener rival, al menos con el lesionado Carlos Alcaraz (2°) fuera de las pistas. El italiano se impuso cómodamente ante el ruso Andrey Rublev (14°), por 6-2 y 6-4, y se instaló en las semifinales del Masters 1000 de Roma, consiguiendo romper el récord de Novak Djokovic (4°) como el tenista que más partidos de la categoría ganó de manera consecutiva, con 32 triunfos.

    El nacido en San Cándido sigue haciendo historia. Batió la marca que había logrado el serbio en 2011, con 31 victorias. De hecho, solo ha perdido dos sets en ese curso, lo que grafica su aplastante rendimiento. En tanto, en esa oportunidad Nole perdió ocho parciales.

    No juego por los récords”, aseguró el transalpino tras el encuentro. “Juego para crear mi propia historia. A la vez, significa mucho para mí. Pero mañana es otro día, con un rival diferente, unas condiciones distintas… Emocionalmente, jugar en casa me exige mucho. Pero al mismo tiempo, intento dar mi mejor versión. Fue un buen día hoy”, añadió.

    Otra marca para la historia

    Todo empezó el 29 de octubre de 2025 en París. Ese día, Sinner comenzó una racha que quedaría marcada en la historia de la serie Masters 1000 que se estableció en 1990. En dicha ocasión venció al belga Zizou Bergs (39°), por 6-4 y 6-2.

    Tras el certamen parisino vino Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Nadie pudo hacerle frente en algún torneo. Su última caída fue en la tercera ronda de Shanghái ante el neerlandés Tallon Griekspoor, cuando se tuvo que retirar por fuertes calambres musculares en la pierna derecha.

    El transalpino viene de batir y batir marcas. En Madrid se convirtió en el primer jugador en ganar cinco títulos consecutivos y en el tenista más joven en alcanzar las finales de los nueve Masters 1000, con 24 años. Nole lo hizo con 25, Rafael Nadal con 27 y Roger Federer con 30.

    Ahora, está a dos encuentros de ganar Roma. De hecho, en caso de imponerse en la capital italiana, Sinner conseguirá el Golden Masters al completar la colección de Masters 1000, hito que solamente ha logrado Djokovic.

    Se medirá en la semifinal ante el ruso Daniil Medvedev (9°) este viernes, mientras que el noruego Casper Ruud (25°) y el italiano Luciano Darderi (20°) disputarán el otro duelo. En Italia están expectantes por Sinner, pero también porque un local se puede consagrar por primera vez desde Adriano Panatta en 1976.

    Más sobre:TenisPolideportivoMasters 1000Masters 1000 de RomaMasters de RomaJannik SinnerAndrey RublevNovak DjokovicATP

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