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    Sinner aplasta a Zverev en la final de Madrid y se convierte en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 seguidos

    El italiano le propinó una paliza al alemán y se impuso en 57 minutos, en la final más rápida de la historia del torneo, por 6-1 y 6-2. Es el único jugador en obtener cinco coronas en línea de esta categoría.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jannik Sinner celebra tras ganar el Masters 1000 de Madrid. Foto: @MutuaMadridOpen (X).

    Un arrollador Jannik Sinner (1° del ranking ATP) no tuvo competencia ni contemplación en la Caja Mágica. El italiano le propinó una verdadera paliza a Alexander Zverev (3°) y se impuso en Madrid, por parciales de 6-1 y 6-2, en apenas 57 minutos, la final más corta en la historia del certamen. Con esta corona, se convirtió en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos.

    El nacido en San Cándido ratificó su exclusivo favoritismo tras la lesión de Carlos Alcaraz (2°) en la muñeca derecha, que también lo dejará fuera de Roland Garros. Así consiguió ampliar su nutrido palmarés con un certamen en el que nunca había logrado superar los cuartos de final.

    Su triunfo le permitió continuar batiendo récords. Con 24 años, llegó a la definición como el más joven en alcanzar la final de los nueve Masters 1000. Por ejemplo, Novak Djokovic lo hizo con 25, Rafael Nadal con 27 y Roger Federer con 30.

    No obstante, ahora se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1000. Lo consiguió al imponerse en París 2025, mientras en 2026 ganó Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid. En total tiene nueve coronas (Toronto 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024 y Shanghái 2024), además de cuatro Grand Slam. Por otra parte, acumula una racha de 28 triunfos en línea en ese nivel (23 en el curso actual).

    Una victoria humillante

    Sinner fue devastador ante Zverev. No le dio espacio a alguna respuesta, en lo que fue una verdadera paliza. El número tres del mundo fue absolutamente reducido.

    Al increíble rendimiento del italiano se sumaron los evidentes errores del alemán. Todo se tradujo en una superioridad humillante. El alemán logró ganar el sexto juego para maquillar el primer set, mientras el público presente en alrededor de la pista Manolo Santana se encontraba incrédula.

    El segundo parcial tuvo una tónica similar, con un Zverev prácticamente resignado. Fue un 6-2 que selló la final más corta de la historia del torneo.

    De esta forma, Sinner estiró aún más su ventaja en escalafón mundial. Sumó un total de 14.350 puntos por sobre los 12.960 de Alcaraz (1.390 de diferencia), que no pudo sumar en Madrid y tampoco podrá defender en Roma ni Roland Garros. Esto también erige al italiano como el máximo favorito para dichos certámenes, lo que le podría permitir obtener los dos únicos torneos importantes que le faltan en su registro.

    Más sobre:TenisPolideportivoATPMasters 1000Masters 1000 de MadridJannik SinnerAlexander ZverevCarlos Alcaraz

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