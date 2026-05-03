Iba de Argentina a Cabo Verde: tres personas mueren en crucero por presunto brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo la muerte de tres personas a bordo del crucero MV Hondius debido a un presunto brote de hantavirus.

El buque, que realizaba la ruta desde Argentina hacia Cabo Verde por el Océano Atlántico, se encuentra bajo estricta vigilancia internacional mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

De acuerdo con información proporcionada por las Dirección de Salud de Sudáfrica, la primera víctima fatal fue un hombre de 70 años que falleció a bordo del navío. Su esposa, de 69 años, también presentó síntomas y fue evacuada de urgencia hacia un hospital en Johannesburgo, donde finalmente perdió la vida.

Según reportes de la agencia AFP indican que se trataría de un matrimonio de nacionalidad neerlandesa.

Hasta el cierre de esta edición, el tercer fallecido se encuentra aún en la embarcación y un ciudadano británico de 69 años se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica por la enfermedad.

La OMS detalló que, hasta el momento, existe un caso confirmado por laboratorio y otros cinco bajo sospecha. “Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluyendo pruebas adicionales y la secuenciación del virus”, señalaron desde la organización.

El hantavirus es una enfermedad que generalmente se transmite por el contacto con fluidos de roedores infectados, aunque en casos excepcionales puede ocurrir el contagio de persona a persona, lo que puede derivar en cuadros respiratorios graves.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó que está monitoreando la situación de cerca para asistir a sus nacionales. “Estamos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales para brindar el apoyo necesario”, indicaron.

Mientras el MV Hondius continúa su trayecto, se evalúa si otros dos pasajeros que presentan síntomas deberán ser aislados en hospitales de Cabo Verde para contener una posible propagación mayor.