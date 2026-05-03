“Project Freedom”: la nueva iniciativa de Trump para liberar navíos atrapados en Ormuz

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz

El mandatario norteamericano, Donald Trump, señaló que Estados Unidos comenzará a guiar barcos de diferentes países para que puedan salir del Estrecho de Ormuz, actualmente controlado y bloqueado por Irán.

A partir de este lunes comenzará el llamado “Project Freedom” con la liberación de embarcaciones que están atrapadas en la principal vía marítima para transportar petróleo. Esto, luego de que diversas naciones, que no están involucradas en la guerra entre Washington y Teherán, le pidieran a EE.UU. ayuda para lograr sacar sus navíos, según explicó Trump.

“El movimiento de barcos es meramente para liberar personas, compañías y países que no han hecho absolutamente nada malo. Son víctimas de las circunstancias”, señaló el líder republicano, quien también afirmó que se trata de un “gesto humanitario” desde Estados Unidos, países del Medio Oriente y en particular de Irán.

En esa línea, la autoridad estadounidense afirmó que sus representantes están teniendo discusiones muy positivas con Teherán , que podrían llevar a “algo muy positivo para todos”. En todo caso, esta declaración está inserta en un contexto de tensión entre ambos países, con una propuesta de negociación presentada por Irán que no le pareció a Trump y a más de dos meses desde que se desató el conflicto.

De todas formas, el mandatario norteamericano fue enfático en señalar que cualquier interferencia al Project Freedom será enfrentada con fuerza.