Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se encuentra hospitalizado en estado crítico en Florida, Estados Unidos, según confirmó este domingo su portavoz, en un reporte que mantiene incertidumbre sobre su diagnóstico y evolución.

De acuerdo con su vocero, Ted Goodman, el exjefe comunal “permanece en condición crítica pero estable”, sin precisar el recinto asistencial en el que está siendo tratado ni las causas que motivaron su ingreso.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fuerza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este momento”, señaló Goodman en una declaración pública, en la que también pidió apoyo espiritual para el exalcalde.

“Les pedimos que se unan a nosotros en oración por Rudy Giuliani”, acotó.

Mayor Rudy Giuliani is currently in the hospital, where he remains in critical but stable condition. Mayor Giuliani is a fighter who has faced every challenge in his life with unwavering strength, and he's fighting with that same level of strength as we speak.



We do ask that you… — Ted Goodman (@TedCGoodman) May 3, 2026

Incertidumbre sobre su estado de salud

Hasta ahora, no se ha informado qué problema de salud llevó a Giuliani, de 81 años, a ser internado, ni cuánto tiempo lleva hospitalizado. Tampoco se han entregado antecedentes médicos adicionales sobre su evolución o posibles tratamientos.

El exalcalde, conocido por su rol tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha sido una figura relevante en la política estadounidense durante décadas, lo que ha generado amplia atención mediática ante la noticia de su estado de salud.

Giuliani lideró Nueva York entre 1994 y 2001, fue ampliamente reconocido por su gestión durante la crisis tras los ataques terroristas, lo que le valió el apodo de “el alcalde de Estados Unidos”.

Reacción de Trump

En los últimos años, también ha mantenido presencia pública como aliado político del presidente Donald Trump, participando activamente en su entorno político y mediático.

Tras conocerse la noticia, fue el propio mandatario republicano quien reaccionó a través de su red social Truth Social con un mensaje de respaldo al exalcalde.

“Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de Nueva York, por lejos, ha sido hospitalizado y está en condición crítica”, escribió.

En el mismo mensaje, Trump añadió: “Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por la izquierda radical y los demócratas. ¡Y él tenía razón en todo!”.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se entreguen mayores detalles sobre su estado de salud y las causas de su hospitalización.