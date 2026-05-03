SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”

    Hasta ahora, no se ha informado qué problema de salud llevó al exedil, de 81 años, a ser internado, ni cuánto tiempo lleva en dicha condición.

    Por 
    Roberto Martínez
    Exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani Bonnie Cash

    El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se encuentra hospitalizado en estado crítico en Florida, Estados Unidos, según confirmó este domingo su portavoz, en un reporte que mantiene incertidumbre sobre su diagnóstico y evolución.

    De acuerdo con su vocero, Ted Goodman, el exjefe comunal “permanece en condición crítica pero estable”, sin precisar el recinto asistencial en el que está siendo tratado ni las causas que motivaron su ingreso.

    “El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fuerza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este momento”, señaló Goodman en una declaración pública, en la que también pidió apoyo espiritual para el exalcalde.

    “Les pedimos que se unan a nosotros en oración por Rudy Giuliani”, acotó.

    Incertidumbre sobre su estado de salud

    Hasta ahora, no se ha informado qué problema de salud llevó a Giuliani, de 81 años, a ser internado, ni cuánto tiempo lleva hospitalizado. Tampoco se han entregado antecedentes médicos adicionales sobre su evolución o posibles tratamientos.

    El exalcalde, conocido por su rol tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha sido una figura relevante en la política estadounidense durante décadas, lo que ha generado amplia atención mediática ante la noticia de su estado de salud.

    Giuliani lideró Nueva York entre 1994 y 2001, fue ampliamente reconocido por su gestión durante la crisis tras los ataques terroristas, lo que le valió el apodo de “el alcalde de Estados Unidos”.

    Reacción de Trump

    En los últimos años, también ha mantenido presencia pública como aliado político del presidente Donald Trump, participando activamente en su entorno político y mediático.

    Tras conocerse la noticia, fue el propio mandatario republicano quien reaccionó a través de su red social Truth Social con un mensaje de respaldo al exalcalde.

    Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de Nueva York, por lejos, ha sido hospitalizado y está en condición crítica”, escribió.

    En el mismo mensaje, Trump añadió: “Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por la izquierda radical y los demócratas. ¡Y él tenía razón en todo!”.

    Por ahora, la situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se entreguen mayores detalles sobre su estado de salud y las causas de su hospitalización.

    Más sobre:Rudy GiulianiNueva YorkEE.UU.AlcaldeMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    “Project Freedom”: la nueva iniciativa de Trump para liberar navíos atrapados en Ormuz

    Iba de Argentina a Cabo Verde: tres personas mueren en crucero por presunto brote de hantavirus

    Carabineros incauta millonario contrabando de cigarrillos en Petorca

    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    Lo más leído

    1.
    Iba de Argentina a Cabo Verde: tres personas mueren en crucero por presunto brote de hantavirus

    Iba de Argentina a Cabo Verde: tres personas mueren en crucero por presunto brote de hantavirus

    2.
    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    3.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    4.
    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    5.
    Boris Giltburg, pianista: “En medio de la guerra, Beethoven escribió música que tiene toda la energía de la vida”

    Boris Giltburg, pianista: “En medio de la guerra, Beethoven escribió música que tiene toda la energía de la vida”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Ataque armado en San Miguel deja a un hombre herido a bala
    Chile

    Ataque armado en San Miguel deja a un hombre herido a bala

    Carabineros incauta millonario contrabando de cigarrillos en Petorca

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos
    Negocios

    EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos

    Quiroz pone en duda alza de bencinas a inicios de mayo y afirma que fisco “ahorró” casi US$1.000 millones con ajuste al Mepco

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”
    El Deportivo

    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

    Otra jornada de ensueño para Javier Correa le permite a Colo Colo ser el único líder de la Liga de Primera

    Garnero estalla contra el arbitraje: “Son todos fisicoculturistas, tienen facha, pero en el juego erran mucho”

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”
    Mundo

    Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”

    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    “Project Freedom”: la nueva iniciativa de Trump para liberar navíos atrapados en Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?