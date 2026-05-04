La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

No lo había pasado bien Javier Correa. La falta de gol y una lesión que lo sacó de las citaciones por varias jornadas, le hizo perder la titularidad en Colo Colo. Pero las vueltas del fútbol hicieron que ante Universidad de Concepción fuera clave y Fernando Ortiz le devolvió la camiseta en el duelo ante Coquimbo Unido.

Y el argentino no decepcionó. Fue la figura en el triunfo de los albos frente al campeón vigente de la Liga de Primera y marcó dos goles cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos al puerto o al menos el empate que había conseguido con el tanto de Vadalá (56′).

“No sé si es un renacer en Colo Colo. Trabajo duro para esto y cuando me tocaron los momentos malos, me enfoqué en mi familia y en tratar de ayudar a la gente”, reveló el artillero en conversación con TNT Sports.

Pero la emoción se apoderó de su voz cuando recordó el momento en que se fundió en un abrazo con su hijo Bautista, el cual está en las divisiones menores del Cacique y las oficiaba de pelotero en el mencionado compromiso. “Son cosas que me las llevo... El está en un proceso lindo de aprendizaje”, reveló al hablar del instante que se produjo tras su primera anotación y la segunda de los blancos.

Ortiz dirigiendo a Colo Colo frente a Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Tenemos que corregir ese bajón”

Si bien estaba contento con el triunfo, que deja a Colo Colo como líder exclusivo de la Liga de Primera, Fernando Ortiz advirtió que hay un error grave que debe trabajar en su oncena. “Me voy conforme. Sí tenemos que corregir ese bajón anímico que nos pasa en el comienzo de los segundos tiempos”, soltó el entrenador argentino.

Luego añadió que “buscamos siempre ver al mejor Colo Colo. Los jugadores están preparados. Me aguantan mi locura y mi toma de decisiones... Nos preparamos para pelear los primeros puestos. Ahí vamos”.

Finalmente, también tuvo palabras para Javier Correa, “Creo que es la competencia diaria semanal lleva a que se enfoque para estar y abrir esas oportunidades para los dos ‘9′... El nombre dentro del campo no me modifica si es que creo que lo puede hacer mejor y hoy ‘Javi’ entendió que tenía que sacarle ventaja al central y resultó“, concluyó el DT.