Nuevo escándalo del Chino: Marcelo Ríos es retirado de un bar en Vitacura por personal de Carabineros

Marcelo Ríos fue protagonista de nueva polémica. Durante la noche de la jornada de este sábado, el Chino debió ser retirado de un reconocido bar de Santiago por personal de Carabineros.

Un registro publicado en redes sociales, rápidamente viralizado, registró al Chino en las inmediaciones del Bar Taringa, ubicado en la comuna de Vitacura. El extenista, en evidente estado de ebriedad, fue escoltado por los agentes policiales y por seguridad ciudadana.

En el video se aprecia cómo conversa con Carabineros, mientras es sostenido y acompañado por otro hombre. Según informaron diferentes medios, el otrora número uno del mundo se habría caído y lastimado la frente. También habría sido increpado por algunos clientes presentes en el bar debido a su estado e intemperancia.

“En este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos”, escribió la cuenta @ypoliticom, que difundió el registro del extenista.

En tanto, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó más detalles sobre el escándalo protagonizado por Ríos: “Él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz”, indicó la comunicadora.

“Las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”, cerró Gutiérrez.