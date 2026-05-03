Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz

Un ataque a una embarcación se reportó en las cercanías al Estrecho de Ormuz, la vía marítima controlada y bloqueada por Irán.

Durante este domingo, según constató una alerta del Centro de Operaciones de Comercio Marítimas del Reino Unido (UKMTO), el capitán de un carguero que se dirigía hacia el norte informó haber sido agredido por múltiples embarcaciones pequeñas. Los hechos ocurrieron a 11 millas náuticas al oeste de Sirik, Irán, al este del Estrecho.

Desde la entidad señalaron que todos los tripulantes se encuentran a salvo y que no se generó algún impacto ambiental. Asimismo, llamaron a transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa a UKMTO, mientras las autoridades investigan lo sucedido.

Esta arremetida al buque se enmarca en una palpable tensión entre Washington y Teherán, en torno a su conflicto no resuelto, el bloqueo en Ormuz y la propuesta de paz que presentó Irán, que no convenció del todo al mandatario de Estados Unidos.