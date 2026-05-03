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    EN VIVO

    Repasa la victoria del Betis de Manuel Pellegrini frente a Oviedo por la liga española

    El conjunto del ingeniero sigue en la lucha por clasificar al principal torneo europeo de la próxima temporada. Revive aquí los detalles del partido.

    Foto: Real Betis en X.

    Betis 3-0 Oviedo

    Hasta la próxima

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    Termina el partido

    Betis lo gana con justicia y se aferra al quinto puesto. Sigue luchando por ir a la Champions.

    Lo intenta la visita

    82′. Hasan dispara. Rebota en un defensa. Tapa el portero del Betis.

    Era el cuarto

    76′. Hernández busca sellar la goleada, pero el portero del Oviedo se lo impide.

    Casi cae el descuento

    69′. Reina lo tiene para el Oviedo y Valles se agiganta para evitar el gol.

    El tercero del Betis

    Gol del Betis

    58′. Hernández anota su segundo gol personal y el tercero del equipo del ingeniero.

    Gol anulado

    53′. Viñas anotaba para Oviedo. Pero en posición ilícita.

    Comienza el segundo tiempo

    Betis sale a ratificar el marcador. Y Oviedo buscará el descuento.

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    Termina el primer tiempo

    Betis lo gana de manera justa y se mantiene en la pelea por un cupo en la Champions.

    Descuentos

    45′. Se agregaron cinco más en La Cartuja.

    Gol del Betis

    45′. Abde aprovecha un gran pase de Antony y pone el segundo tanto para el equipo del ingeniero.

    VAR

    Se revisa una entrada de Amrabat sobre Fernández. No se cobra nada.

    Gol del Betis

    21′. Hernández toma un balón en el área y fusila a Escandell.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo.

    Más sobre:BetisManuel PellegriniLaLigaReal OviedoOviedoFútbolEn vivo

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