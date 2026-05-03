Repasa la victoria del Betis de Manuel Pellegrini frente a Oviedo por la liga española
El conjunto del ingeniero sigue en la lucha por clasificar al principal torneo europeo de la próxima temporada. Revive aquí los detalles del partido.
Betis 3-0 Oviedo
Hasta la próxima
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Termina el partido
Betis lo gana con justicia y se aferra al quinto puesto. Sigue luchando por ir a la Champions.
Lo intenta la visita
82′. Hasan dispara. Rebota en un defensa. Tapa el portero del Betis.
Era el cuarto
76′. Hernández busca sellar la goleada, pero el portero del Oviedo se lo impide.
Casi cae el descuento
69′. Reina lo tiene para el Oviedo y Valles se agiganta para evitar el gol.
El tercero del Betis
Gol del Betis
58′. Hernández anota su segundo gol personal y el tercero del equipo del ingeniero.
Gol anulado
53′. Viñas anotaba para Oviedo. Pero en posición ilícita.
Comienza el segundo tiempo
Betis sale a ratificar el marcador. Y Oviedo buscará el descuento.
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Termina el primer tiempo
Betis lo gana de manera justa y se mantiene en la pelea por un cupo en la Champions.
Descuentos
45′. Se agregaron cinco más en La Cartuja.
Gol del Betis
45′. Abde aprovecha un gran pase de Antony y pone el segundo tanto para el equipo del ingeniero.
VAR
Se revisa una entrada de Amrabat sobre Fernández. No se cobra nada.
Gol del Betis
21′. Hernández toma un balón en el área y fusila a Escandell.
Buenas tardes
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