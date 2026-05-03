Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Eduardo Olivera

Este domingo llega el turno del Real Madrid para jugar por LaLiga, donde visita a Espanyol en el marco de la Fecha 34.

Los merengues vienen de empatar a 1 con Betis y se mantienen como escoltas de la tabla, mientras que los locales se presentan tras igualar sin goles con Levante.

Cuándo juega Espanyol vs. Real Madrid

El partido de Espanyol contra Real Madrid es este domingo 3 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el RCDE Stadium de España para este compromiso.

Dónde ver a Espanyol vs. Real Madrid

El partido de Espanyol vs. Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura del cruce también va de forma online en la plataforma DGO.