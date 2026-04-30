Revisa el calendario de la restricción vehicular 2026 que comienza el próximo lunes. Foto referencial de archivo

Desde el lunes 4 de mayo se volverá a aplicar la restricción vehicular en la Región Metropolitana, por lo que ya se dio a conocer el calendario de dígitos para este año, que estará vigente hasta el 31 de agosto.

Cabe recordar que se trata de una medida del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente, que limita los vehículos que pueden circular en las calles según su placa patente.

La restricción aplicará de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Se aplicará la medida a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.

Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.

Calendario de la restricción vehicular 2026

Para automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Vehículos sin sello verde: