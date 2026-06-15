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    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Un duro golpe recibió la ilusión ecuatoriana, cimentada en (quizás) la mejor generación de su historia. En el minuto 90, Amad Diallo le dio la victoria a los Elefantes ante la escuadra de Sebastián Beccacece, que se perdió ocasiones claras en el primer tiempo. Se acabó una racha invicta de 19 partidos para La Tri.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil.

    Una marea amarilla copó Filadelfia. Hasta la estatua de Rocky, ubicada en la base de las famosas escalinatas frontales del Museo de Arte de la ciudad, fue adornada con la camiseta de Ecuador. Porque la expectativa era altísima para ver a La Tri, apuntada en la previa como una de las posibles sorpresas del Mundial 2026. Claro, la ilusión es latente al contar con, probablemente, la mejor generación de su historia. Este domingo, sin embargo, recibió un mazazo en el epílogo. Costa de Marfil ganó por la mínima, arruinando el debut ecuatoriano.

    Considerando el panorama del grupo E, que también tiene a Alemania y Curazao, en el país del Guayas consideraban vital el choque ante los Elefantes, pensando en la clasificación a dieciseisavos. Un duelo directo. Esto le daba un ingrediente extra al estreno de Sebastián Beccacece como DT en Copas del Mundo. Antes estuvo como asistente de Jorge Sampaoli con Chile (2014) y Argentina (2018), pero ahora es otra cosa siendo la cabeza técnica.

    La principal fortaleza de Ecuador es la defensa. En ese sentido, salió con una línea de cuatro, con Joel Ordóñez y Willian Pacho (flamante bicampeón de Champions League con el PSG) como los centrales, dejando a Piero Hincapié como el lateral izquierdo (rol que cumple en el Arsenal). Sufrió en la marca todo el duelo. Durante el primer tiempo, donde desperdició ocasiones claras de gol, fue basando su juego en la tenencia y cuidado del balón. En los 45′ iniciales registró un 55% de posesión.

    El primer acercamiento fue tras un par de minutos, con un remate desviado de Moisés Caicedo. La figura del Chelsea era, nominalmente, uno de los mediocampistas centrales, sin embargo contaba con la libertad de romper hacia adelante y ser una alternativa ofensiva. Pedro Vite le cuidaba la espalda.

    Si la puntería hubiese estado más carburada, el cuadro de la mitad del mundo se iba al entretiempo en ventaja. Contó con opciones nítidas para romper la paridad, pero los palos lo evitaron. En los 11′, Enner Valencia falló una opción clara. Luego de la caída de un zaguero rival, el inagotable delantero, quien disputa su tercera Copa del Mundo, quedó con el balón en el área y elevó su disparo. Más tarde, John Yeboah desvió un zurdazo.

    Las más claras llegaron en un lapso de siete minutos. En los 23′, un remate del germano-ecuatoriano Yeboah se estrella en el travesaño. Más tarde, a la media hora de partido, Alan Minda remata ante la salida del portero Fofana y el balón, otra vez, da en el horizontal. Ya sea mala suerte o impericia, lo cierto es que Ecuador generaba chances concretas para ponerse en ventaja y no lo logró. En este tipo de torneos, aquello puede resultar caro.

    Costa de Marfil, que había sorprendido en la previa al Mundial venciendo a Francia, respondió a través de la velocidad de sus ataques. En ese sentido, el atrevimiento de Yan Diomandé por la banda derecha, ganándole el duelo a Hincapié, causaba estragos.

    Ecuador, de más a menos

    En el complemento, la escuadra de Beccacece empezó a decaer. Fue perdiendo fuerza en ofensiva. Los marfileños consolidaron su levantada y dieron vuelta la moneda. Insistieron en atacar por el lado izquierdo de la defensa ecuatoriana. Hincapié lo pasó mal con la velocidad de los africanos. De hecho, por ese lado, se gestó la acción que casi acaba en el gol de Wahi en los 52′, pero su remate dio en el travesaño (otro más).

    El exentrenador de la U, inquieto, trataba de darle una vuelta al partido, en un escenario que presentaba a Costa de Marfil en un mejor estado. Sacó a Minda e incluyó a Nilson Angulo. Mientras Yeboah fue bajando su preponderancia (sería reemplazado más adelante), Gonzalo Plata intentaba generar un remezón. En los 68′, el de Flamengo sacó un fuerte disparo frontal que despejó Fofana.

    La Tri fue de más a menos. Sintió el desgaste y no aprovechó las ocasiones que tuvo en el primer tiempo. Ese desperdicio terminó siendo factor en el resultado. Porque en el minuto 90, Amad Diallo (del Manchester United) anotó el 1-0 con un tiro ajustado, para desatar la fiesta marfileña y romper los corazones latinos en Filadelfia.

    Se acabó un invicto que Ecuador extendió por 19 partidos. No perdía desde el estreno de Beccacece, en septiembre de 2024, 1-0 con Brasil por las Eliminatorias. Y Sudamérica sigue sin ganar en este Mundial, sumando la caída de Paraguay y el empate de Brasil. Conmebol no despega.

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