Trionda, el balón con chip que revoluciona el Mundial 2026

Ya rueda el balón en el Mundial. En este caso, se trata del Adidas Trionda. Una pelota que incorpora cambios en su diseño, características tecnológicas para apoyar al arbitraje y gráficas vinculadas a Estados Unidos, México y Canadá.

La superficie tiene costuras profundas y líneas insertas. La combinación de relieves y grabados permite generar una distribución homogénea del flujo de aire alrededor del balón. Estos elementos también cumple una función práctica. Aumentan el agarre en la conducción y el golpe al balón, especialmente en condiciones de humedad. El diseño incorpora detalles dorados en referencia al trofeo de la Copa del Mundo.

Conexión con el VAR

Uno de los principales componentes del nuevo balón corresponde a la evolución de la tecnología Connected Ball. Trionda integra un sensor de movimiento basado en una unidad de medición que es capaz de recopilar información 500 veces por segundo.

La diferencia respecto de versiones anteriores es la ubicación del chip. Antes se instalaba en el centro del balón y ahora está montado lateralmente dentro de uno de los cuatro paneles (ver infografía).

Los detalles del balón Trionda.

Para compensar, los otros tres paneles contienen contrapesos que permiten mantener el equilibrio durante el vuelo.

La tecnología fue desarrollada en colaboración con la empresa Kinexon y tiene como finalidad entregar información en tiempo real al VAR. Durante los partidos, los datos captados por el sensor son enviados a una red compuesta por hasta 26 antenas instaladas alrededor del campo de juego. El objetivo es reducir el tiempo para la revisión de las acciones polémicas.

La construcción del balón combina paneles sellados con distintas capas internas. Entre ellas figuran una membrana de butilo, un forro multilaminado y una vejiga de látex. La superficie fue diseñada para ofrecer resistencia aerodinámica. El balón mantiene las medidas reglamentarias establecidas por la FIFA, con una circunferencia de 69,5 centímetros y un peso que oscila entre 420 y 445 gramos.

Una tradición

Trionda se incorpora a una línea de balones que Adidas suministra para el Mundial desde México 1970. El primero fue el Telstar Durlast, reconocido por sus 32 paneles blancos y negros. Posteriormente aparecieron modelos como Tango Durlast en Argentina 1978, Tango España en 1982 o Azteca en México 1986, que fue el primer balón completamente sintético.

La evolución ha continuado durante las últimas décadas. Antes de 1970, las pelotas eran fabricadas por compañías locales. Así ocurrió entre Uruguay 1930 e Inglaterra 1966, pasando por Chile 1962 y su recordado balón Crack.