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    El Deportivo

    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    Márcio Santos, el exdefensor de la Canarinha en Estados Unidos ’94, la cuarta corona de los sudamericanos, analizó con El Deportivo la proyección del equipo en el Mundial 2026. Si bien destaca la presencia del DT Carlo Ancelotti, reconoce que ha tenido muy poco tiempo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Brasil comparte grupo con Marruecos, Escocia y Haití. FOTO: Photosport. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    Márcio Santos fue protagonista en uno de los capítulos más notables de la selección de Brasil. El recio zaguero paulista fue titular y jugó todos los minutos en la cuarta copa mundial del Scratch, en Estados Unidos 1994. Desde de su hogar, el exdefensor -quien fue incluido ideal de esa Copa del Mundo- atiende el llamado de El Deportivo para analizar a su equipo nacional, aborda la importancia de Neymar en la convocatoria y advierte sobre el “peso de la camiseta” a la hora de jugar una Copa del Mundo.

    ¿Cómo ve esta nueva edición del Mundial?

    Esto es muy diferente al formato de la Copa del Mundo que antes habíamos visto, con muchos equipos que no tienen mucha calidad, pero mejor vamos a hablar de la selección brasileña. Ahora tenemos un problema serio, Neymar está con una lesión, entonces no se sabe si podrá jugar en el Mundial.

    ¿Es una baja sensible en caso de que no se recupere?

    Es cierto, pero creo que tenemos buenos jugadores, algunos de ellos andan muy bien en el fútbol de Europa. Tenemos atacantes muy productivos, pero no tenemos la experiencia que Neymar puede aportar a esta selección.

    ¿Cuál es la importancia de Neymar en este equipo?

    Neymar es un líder técnico, no un líder que siempre habla con los jugadores. Creo que Casemiro es más el caudillo por prominencia. Creo que Carlo Ancelotti debería poner a Neymar como capitán de su equipo. Pero como dije, de acuerdo con la confirmación de su lesión, creo que estará fuera la primera parte del Mundial. Son más o menos 20 o 30 días sin jugar, ojalá pueda llegar a la segunda ronda.

    ¿Cuál es la gran fortaleza de tener a Carlo Ancelotti como entrenador?

    Es un gran técnico, pero ha tenido algunas dificultades porque llegó hace solo un año antes del Mundial. Eso es muy poco para que se note su trabajo. No es bueno llegar con ese espacio de tiempo tan corto. Pero, por otro lado, es muy profesional de mucha experiencia. Es un gran gestor de grupo y creo que con Brasil puede hacer un buen Mundial, sobre todo, con la mentalidad que va a imponer a los jugadores.

    ¿Cuáles son los jugadores que usted más destacan de este equipo?

    Hay muchos valores destacables que están haciéndolo muy bien en sus clubes en Europa. Pero hay situaciones en las que el nacional brasileño no está jugando muy bien como organización ee juego. Tiene algunas individualidades como Vinicius Junior quien, pese a ser estrella en Real Madrid, no tiene tanta preponderancia en Brasil. Raphinha también, es ídolo en Barcelona, aunque con Brasil no lo ha hecho tan bien. Sion embargo, creo que Ancelotti sabrá trabajar con eso. El italiano va a sacar lo máximo de cada uno en este grupo.

    ¿Es un grupo accesible para Brasil con Marruecos, Escocia y Haití?

    Sí, Brasil tiene que pasar de manera segura. Si no pasa la primera fase, tienen que cerrar la CBF y todo. Pese a ello, creo que este es el nivel técnico más bajo que ha tenido el Mundial en su historia. Hay selecciones que otras versiones del torneo no hubiera llegado. Brasil va a pasar sin problemas la fase grupal. Después, seguramente, comenzará a tener más dificultades, con certeza. Es normal. Cuando llegas a octavos o cuartos de final, tienes que medirte a las mejores selecciones de la Copa del Mundo. Ahí, ya debes tener mucho cuidado.

    ¿Marruecos es el rival más fuerte de esa primera ronda?

    Completamente, estaba mirando a al plantel de jugadores de Marruecos y, prácticamente, todos juegan en grandes equipos de Europa. Es una selección muy fuerte, que tiene mucha experiencia. Conoce muy bien al equipo de Brasil y en el último Mundial fue la gran atracción. Tiene una base muy fuerte, será muy difícil para Brasil.

    Márcio Santos, campeón del mundo con Brasil en 1994.

    ¿Para qué está selección de Brasil?

    Espero que se meta al menos entre los ocho mejores. Sin embargo, como te dije, cuando estás jugando el Mundial, cada fase que pasa vas a enfrentar a las selecciones más fuertes. Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final.

    ¿Puede dar la sorpresa cuando no se espera mucho de Brasil?

    Puede ser así. Sin embargo, si lo miramos de otra manera, la camiseta de Brasil es demasiado pesada, recuerda que tiene cinco campeonatos mundiales. El respeto y la motivación de los rivales es muy grande. Yo jugué el Mundial y sé lo que pasa en el campo.

    ¿Se nota eso en este tipo de enfrentamientos?

    Así es, pero si lo sabes aprovechar te puede ayudar mucho en los partidos. Los equipos a veces le temen un poco más a Brasil, porque saben que está acostumbrado siempre a llegar a las instancias finales.

    ¿Hay equipos que son superiores a Brasil?

    Bueno, ahí tienes a la selección de Francia y España que son más fuertes. Según mi opinión, Portugal es muy fuerte este año, tiene muy buenos antecedentes y claramente es uno de los favoritos para llegar a la final y ganarla.

    ¿Ese es su candidato al título?

    Sí, para mí es el gran favorito. Tiene una gran camada de jugadores en varias posiciones del campo, que juegan en grandes potencias de Europa. Mucha materia prima para hacer un gran Mundial. Francia ya tiene casi el mismo grupo de jugadores. Argentina todavía tiene elementos, pero sus futbolistas más viejos, prácticamente el mismo grupo del último Mundial. No se puede esperar tanto de Argentina, en ese sentido. También me gusta Países Bajos, que se ha hecho muy fuerte en los últimos años.

    ¿Quién cree usted que puede ser el jugador más importante de esta Copa del Mundo?

    Kylian Mbappé se ha proyectado como uno de los grandes atacantes de la historia, a pesar de que no es un jugador mayor, ha hecho mucho. Si Francia llega lejos, el delantero de Real Madrid tiene muchas opciones de proyectarse como la gran figura de esta Copa del Mundo. Su compañero Michael Olise también anda bien. A Messi y Cristiano Ronaldo no los puedes olvidar.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de BrasilMárcio SantosEntrevistaCarlo AncelottiSelección de Marruecos

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