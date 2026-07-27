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    Castrilli explota contra Héctor Jona: “No hace más que demostrar una actitud patoteril; eso no lo puede hacer un árbitro”

    El argentino, quien presidió la Comisión de Árbitros de la ANFP, estalla contra el juez del partido entre Huachipato y Cobresal, quien protagonizó un duro enfrentamiento con el acerero Kevin Altez, a quien terminó expulsando.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Héctor Jona, en la expulsión a Altez (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    A Javier Castrilli no le sorprende en lo absoluto la grave situación que protagonizó Héctor Jona en el partido entre Huachipato y Cobresal. En los 86′, los acereros buscaban el empate en su estadio ante los nortinos. Con la tensión al máximo, Kevin Altez le reclama al juez, quien se pone cara a cara con el uruguayo e intercambia palabras con el exaltado jugador. El charrúa se sale de sus casillas y le lanza un cabezazo. Termina expulsado y arriesga una dura sanción.

    El transandino, quien presidió la Comisión de Árbitros de la ANFP, fustiga duramente al árbitro. “No hace más que demostrar esa actitud patoteril que nos llevó a concluir que no podía seguir dirigiendo. No tiene las condiciones. Eso no lo puede hacer un árbitro”, enfatiza el exjuez argentino a El Deportivo, en alusión a la drástica determinación que tomó en abril de 2022, cuando decidió despedir a 11 jueces. Jona era uno de ellos.

    Castrilli explota contra Héctor Jona: “No hace más que demostrar una actitud patoteril, eso no lo puede hacer un árbitro”

    El transandino no deja pasar la oportunidad para validar la determinación que había adoptado respecto de Jona. “Nos hemos pronunciado en 2022 respecto de eso. Fue uno de los árbitros implicados. Lamentablemente lo tienen que seguir sufriendo los equipos, el público, los dirigentes y todo el medio”, lamenta. Esa vez, Julio Bascuñán, Piero Maza, Nicolás Gamboa, Cristian Garay, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jara, Héctor Jona, Franco Arrué, Felipe Jerez y Constanza Salinas fueron desafectados.

    Castrilli es enfático al rechazar el proceder de Jona. “Un arbitro no puede dárselas de guapo, ni hacer abuso del poder. Los jugadores están en una situación desproporcionada respecto del árbitro. Es un abuso de poder por todos lados imposible de aceptar. El jugador de fútbol es un trabajador que merece ser respetado y hay que hacerlo. La autoridad se construye con respeto”, analiza, respecto de lo que considera un comportamiento irregular del encargado de aplicar el reglamento en Talcahuano.

    Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros (Foto: Andrés Pérez)

    Los dardos no terminan ahí. “Es una actitud repudiable. No hay relación de poder. Que lo vaya a hacer en un potrero, en el medio del campo, si quiere”, establece

    Problemas de formación y elección

    Castrilli observa un problema profundo que, a su juicio, explica la actitud de Jona en el incidente que lo involucró con el exjugador de Defensor Sporting, de Uruguay. “La formación de los árbitros tiene que ser en valores. Formar un árbitro no es que se estudie las 17 reglas y las directrices de la FIFA y salga a dirigir. Cuando un árbitro carece de valores pasan estas cosas”, sostiene.

    Aunque evitar personalizar la carencia en Roberto Tobar, quien dirige al referato nacional, finalmente, termina criticando sus decisiones. “Es un problema de formación y de elección de quienes tienen que designar a los que dirigen los partidos. Ese muchacho, Jona, hace rato que no tiene que hacerlo. Es uno de los que limpiamos”, insiste.

    Más sobre:Héctor JonaKevin AltezJavier CastrilliHuachipatoCobresalFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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