Homicidio en Estación Central: Hombre muere tras ser apuñalado en una de sus piernas

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes tras ser apuñalado en una de sus piernas en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana

Los hechos se habrían registrado en un domicilio ubicado en Purísima con Conde del Maule y en ella se habrían visto involucrados dos personas de nacionalidad venezolana, las cuales se encuentran de forma irregular en el país.

Según detallaron desde la Fiscalía, “hay una persona que es la conviviente del imputado que se encuentra, de momento, en calidad de detenida. Ella fue, efectivamente, encontrada con evidencia biológica en su cuerpo, con sangre en las piernas, en las manos también, pero es algo que tenemos que investigar para poder finalmente tomar algún tipo de decisión respecto de la situación procesal de la mujer”.

Además agregó que “ella nos ha aportado algunos antecedentes respecto de la forma del hecho”, enfatizando que “son antecedentes que estamos revisando para poder determinar si son antecedentes fiables, si son antecedentes creíbles o si, eventualmente, pueden ser, digamos, más bien de carácter exculpatorio”.

Es así como detalló que la versión entregada por la mujer apuntaría a que la víctima se habría autoprovocado las lesiones. “Esa es la versión que ella aporta, pero es algo que tenemos que determinar y acreditar o no en base al trabajo que podamos levantar del cuerpo con el personal de la boca”.

En la ocasión, además señaló que no hay antecedentes previos de denuncias por violencia intrafamiliar, a la vez que apuntó que la mujer mantiene un hijo en común con la víctima.