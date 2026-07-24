Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

Durante su evento Advancing AI 2026, realizado en San Francisco (California) esta semana, AMD anunció una serie de nuevos productos que prometen llevar la inteligencia artificial (IA) al siguiente nivel.

Entre estos se encuentra AMD Helios, que se presenta como su primera solución de IA a escala de rack y el rack de IA “más potente del mundo”, según su descripción.

De acuerdo a la compañía, proporciona hasta un 30% más de tokens de inferencia por dólar que la competencia, maximizando el rendimiento de cada rack desplegado.

Los lanzamientos anunciados por la firma también incluyen las CPU AMD EPYC de sexta generación, las GPU de la serie AMD Instinct MI400 y los procesadores AMD Ryzen AI Embedded X100, así como el sistema AMD Kria AI Robotics Developer Platform y el software nativo ROCm.ai.

La presidenta y directora ejecutiva de AMD, la Dra. Lisa Su, declaró durante la instancia: “La próxima fase de la IA abarcará modelos de vanguardia, agentes e IA física, creando nuevas oportunidades para llevar la inteligencia a todas partes” .

“Hacer realidad ese potencial requerirá la colaboración de toda la industria. AMD se asocia con actores de todo el ecosistema para ofrecer soluciones de computación líderes y plataformas abiertas que brindan a los clientes el rendimiento, la flexibilidad y las opciones necesarias para escalar la IA desde el centro de datos hasta el borde de la red”.

Anthropic, OpenAI, Meta, Cerebras, AT&T y Cisco se encuentran entre los gigantes que colaboran estrechamente con AMD y están implementado sus nuevas tecnologías, con el objetivo de impulsar sus operaciones y optimizar sus procesos.

A continuación encontrarás las principales novedades que AMD anunció en la reciente edición de Advancing AI, junto con sus características esenciales.

La Tercera estuvo presente en el evento.

Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026 Cortesía

1. AMD EPYC de sexta generación

Las CPU para servidores de la serie AMD EPYC 9006 representan la cartera más amplia de la industria para IA agéntica. Están diseñadas para asignar el procesador adecuado a la tarea correspondiente.

La gama incluye unidades creadas específicamente para ejecutar agentes, alimentar GPU, potenciar cargas de trabajo empresariales, y acelerar la computación de alto rendimiento y la computación técnica .

La IA agéntica está transformando la manera en que se diseña y utiliza la infraestructura empresarial.

Más allá de responder preguntas de los usuarios, esta tecnología tiene la capacidad de actuar, planificar, recurrir a herramientas, escribir y ejecutar código, y razonar sobre datos empresariales, entre otras funciones.

Sin embargo, para su operatividad, estos sistemas requieren de esfuerzos significativamente mayores que los que necesitan, por ejemplo, los modelos de IA generativa tradicionales.

Es aquí donde unidades como las AMD EPYC son un aliado clave.

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En palabras del vicepresidente sénior y director general de Cómputo e IA Empresarial de AMD, Dan McNamara, “los procesadores AMD EPYC han establecido el estándar de liderazgo en rendimiento, eficiencia y valor para el cliente en centros de datos; con las CPU para servidores AMD EPYC de sexta generación, ese estándar se eleva aún más”.

“A medida que la IA de agentes redefine el diseño y la implementación de la infraestructura empresarial, EPYC evoluciona una vez más junto a nuestros clientes. Esta nueva serie ofrece capacidad de cómputo optimizada para cubrir todo el espectro de necesidades de los centros de datos modernos : desde la ejecución de más agentes y la alimentación de GPU en infraestructuras de IA a escala de rack, hasta el soporte de aplicaciones y servicios críticos para el negocio de los que dependen las organizaciones a diario”.

La línea reúne cuatro modelos. La firma los describe de la siguiente manera:

AMD EPYC 9006 SP7: Diseñado para la ejecución de entornos aislados de agentes de alta densidad, con hasta 256 núcleos y 512 hilos, permite ejecutar más agentes por vatio, por dólar y por rack. En configuraciones de alta frecuencia, también actúa como nodo anfitrión de IA, con frecuencias de hasta 5 GHz, PCIe Gen 6 e impresionantes mejoras en la comunicación CPU-GPU, ofreciendo la mayor cantidad de agentes por vatio, por dólar y por rack.

AMD EPYC 9006 SP8: Diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y ajustado a las necesidades en cargas de trabajo empresariales críticas y en la ejecución de entornos aislados de agentes, donde la eficiencia es la máxima prioridad. Con opciones flexibles de 8 a 128 núcleos y diseños de bajo consumo, admite desde ubicaciones en el borde de la red y racks con limitaciones energéticas hasta clústeres más pequeños y servidores de propósito general, diseñados para ofrecer un rendimiento líder por dólar invertido en el sistema.

AMD EPYC 9006X SP7: Diseñado para computación de alto rendimiento (HPC), computación técnica y cargas de trabajo intensivas en datos que se benefician de una gran memoria caché y un alto ancho de banda de memoria. Con algunas variantes que alcanzan frecuencias de hasta 5,15 GHz y triplican la caché L3 por núcleo en comparación con el AMD EPYC 9006 SP7, ayuda a acelerar la simulación, el modelado, el análisis a gran escala, la recuperación de datos, el análisis en memoria y otras tareas sensibles a la memoria.

AMD EPYC 9006 LP: Conocido anteriormente con el nombre en clave “Verano”, el procesador AMD EPYC 9006 LP ha sido diseñado específicamente como CPU de nodo anfitrión de IA para sistemas de IA a escala de rack de próxima generación. Este procesador, que aprovecha la memoria LPDDR y frecuencias de hasta 5 GHz, ayuda a mantener alimentados los aceleradores en racks densos y ricos en aceleradores, permitiendo que la utilización del sistema escale a medida que las implementaciones pasan de nodos individuales a fábricas de IA.

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2. AMD Instinct MI400

Es la próxima generación de GPU de la compañía para centros de datos . Incluye las GPU AMD Instinct MI455X para IA de frontera y despliegues de fábricas de IA, y la GPU AMD Instinct MI430X para IA soberana y HPC.

La serie combina un rendimiento líder en computación y redes, memoria HBM4 de gran ancho de banda, seguridad avanzada y arquitecturas de sistema escalables para ayudar a las organizaciones a desplegar, escalar y gestionar cargas de trabajo de IA y HPC con flexibilidad y confianza .

El vicepresidente sénior de IA en AMD, Vamsi Boppana, manifestó: “La próxima generación de IA abarcará la IA de frontera, la IA soberana y la computación científica, y cada una requiere una infraestructura optimizada para sus demandas específicas”.

“AMD Instinct MI400 amplía nuestra cartera de IA con soluciones diseñadas específicamente y optimizadas para todo el espectro de despliegues de IA y HPC, construidas sobre una base de software abierto que ofrece a los clientes la flexibilidad de innovar a cualquier escala”.

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3. AMD Ryzen AI Embedded X100

Los procesadores de la serie AMD Ryzen AI Embedded X100 prometen un rendimiento líder para las exigencias de la IA física, como robótica, automatización industrial, atención sanitaria, aeroespacial y defensa.

Diseñados para acelerar cargas de trabajo de percepción, razonamiento y control en tiempo real, integran hasta 16 núcleos de CPU AMD “Zen 5” de alto rendimiento, una GPU integrada de clase discreta y una NPU de alta eficiencia energética en un único SoC integrado.

Estos procesadores ofrecen fiabilidad de grado industrial: operan en un rango de temperatura de -40 °C a 105 °C y soportan un funcionamiento ininterrumpido (24/7) durante un máximo de 10 años en entornos exigentes .

El vicepresidente corporativo de Productos, Software y Soluciones de AMD Embedded, Kirk Saban, aseguró: “La serie Ryzen AI Embedded X100 marca un nuevo y emocionante capítulo para la IA física, abriendo oportunidades en una amplia gama de aplicaciones integradas inteligentes en tiempo real”.

“Al ofrecer un rendimiento líder en CPU, GPU y NPU, combinado con características específicas para sistemas integrados, un ecosistema de software abierto y fiabilidad de grado industrial, la serie AMD Ryzen AI Embedded X100 simplifica el desarrollo y ayuda a los clientes a lanzar al mercado, con mayor rapidez, sistemas autónomos de próxima generación cada vez más capaces ”.

El suministro de muestras a clientes inició en junio de 2026. Se tiene previsto que la disponibilidad de producción llegue a finales de este año.

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4. ROCm.ai

Se trata de un software nativo de IA, diseñado para facilitar la creación, el despliegue y la optimización acelerada en plataformas AMD .

Según explican desde la firma, combina la CLI de ROCm, AMD Skills y la optimización de software impulsada por IA en una experiencia unificada que simplifica el desarrollo de IA, desde la instalación hasta el despliegue, la depuración y la optimización del rendimiento.

Incorpora la experiencia técnica de AMD en asistentes de codificación de IA como Claude, Cursor y Codex.

Asimismo, incluye Hyperloom, un nuevo sistema de agentes de código abierto destinado a automatizar la tarea de optimizar cargas de trabajo de inferencia de extremo a extremo.

“AMD se compromete a ayudar a los desarrolladores a avanzar más rápido que nunca. ROCm.ai lleva el desarrollo de IA mediante agentes a las plataformas AMD: agentes que no solo responden preguntas, sino que analizan el rendimiento, depuran y llevan las cargas de trabajo a su máximo potencial en el hardware de AMD ”, dijo el vicepresidente corporativo de Software de IA en AMD, Anush Elangovan.

Y agregó: “Es la siguiente evolución de la pila de software de IA de AMD, que acorta la distancia entre una idea y la ejecución de cargas de trabajo, permitiendo a los desarrolladores crear e iterar rápidamente”.

“Ya sea para configurar un entorno, desplegar un modelo o alcanzar el máximo rendimiento, ROCm.ai se encarga de las tareas más complejas, directamente dentro de los asistentes de programación que los desarrolladores ya utilizan”.

La disponibilidad de este sistema iniciará en agosto de 2026.

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5. AMD Kria AI Robotics Developer Platform

La compañía presentó las soluciones AMD Kria AI, destinadas a ayudar a desarrolladores y clientes a crear prototipos, así como a desarrollar y desplegar rápidamente sistemas de robótica autónoma e IA física de próxima generación.

El anuncio incluye módulos de sistema (SOM) AMD Kria AI y una tarjeta portadora para robótica —impulsados ​​por procesadores de la serie AMD Ryzen AI Embedded X100—, además del sistema AMD Kria AI Robotics Developer Platform.

Este último se presenta como la primera plataforma integrada abierta y lista para usar para robótica autónoma que combina computación heterogénea de CPU, GPU, NPU y FPGA .

El vicepresidente sénior y director general de AMD Embedded, Salil Raje, comentó: “Durante décadas, las tecnologías de computación adaptativa de AMD han impulsado los sistemas de detección, seguridad y control en tiempo real que constituyen el núcleo de los robots industriales y quirúrgicos. Hoy, extendemos nuestro liderazgo del cuerpo al cerebro del robot con AMD Kria AI SOM y Robotics Developer Platform, permitiendo a nuestros clientes crear sistemas de IA física más inteligentes”.

“Integra percepción, razonamiento, toma de decisiones y control de IA en la primera plataforma abierta e integrada para robótica autónoma. Basada en estándares abiertos y un ecosistema de software abierto, ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir los modelos, marcos y tecnologías que mejor se adapten a sus aplicaciones, a la vez que simplifica la transición del desarrollo a la producción ”.

La compañía tiene previsto que los módulos, equipados con procesadores de la serie Ryzen AI Embedded X100, estén disponibles a través de socios a partir de finales de 2026.

El sistema AMD Kria AI Robotics Developer Platform ya se está distribuyendo a clientes con acceso anticipado y se espera que esté disponible de forma general dentro de los últimos meses de este año.

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6. AMD Helios

Uno de los anuncios más atractivos de Advancing AI 2026 fue AMD Helios, una nueva infraestructura de IA diseñada para IA de frontera, inferencia a gran escala y entrenamiento de modelos fundacionales .

No solo es su primera solución de IA a escala de rack, sino que también es el rack de IA “más potente del mundo”, según anticipan.

AMD Helios integra GPU AMD Instinct MI455X, CPU de servidor AMD EPYC de sexta generación, software AMD ROCm y tecnología de redes AMD Pensando.

Todo esto, en un sistema unificado que ofrece un rendimiento de IA de clase exaflop, capacidad de memoria y ancho de banda líderes en la industria y una escalabilidad única.

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AMD asegura que entrega el mayor rendimiento de procesamiento de tokens en niveles de interactividad bajos, medios y altos.

En comparación con la solución líder de la competencia, proporciona un 15% más de rendimiento máximo FP4, un 50% más de capacidad de memoria de gran ancho de banda (HBM), un 6% más de ancho de banda HBM y un 50% más de ancho de banda de escalabilidad horizontal.

Junto con ello, da hasta un 30% más de tokens por dólar que la solución de la competencia, lo que permite a los clientes obtener mayor rendimiento con cada rack que despliegan .

Vamsi Boppana, el vicepresidente sénior de IA en AMD, destacó: “La infraestructura de IA de frontera evoluciona rápidamente y los clientes necesitan plataformas capaces de ofrecer un rendimiento excepcional y escalar de manera eficiente a medida que crecen las cargas de trabajo”.

“AMD Helios reúne capacidades líderes de computación, redes de alto rendimiento y software abierto en una plataforma unificada a escala de rack. En conjunto, estas tecnologías ofrecen a los clientes la flexibilidad necesaria para acelerar la inferencia a gran escala, el entrenamiento de modelos de frontera y el desarrollo de la próxima generación de infraestructura de IA”.

Puedes revisar la presentación oficial de los productos a continuación: