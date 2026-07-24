Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

Las comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal. Foto referencial de archivo

El Servicio de Impuestos Internos (SII) mantiene una lista de comunas beneficiadas por la condonación de multas e intereses y la postergación del pago de impuestos mensuales de junio.

Cabe recordar que el trámite debía ser completado hasta el 20 de julio y el nuevo plazo otorgado por el organismo permite concretar la gestión hasta el viernes 30 de octubre.

La medida considera a diferentes regiones a lo largo del país y responde a una ayuda para los contribuyentes de las zonas más afectadas por la serie de sistemas frontales de los últimos días.

Se trata de una determinación por parte del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, desde donde se evalúan las zonas a las que ampliar la iniciativa.

Este jueves el SII anunció el añadido de sectores de Valparaíso, lo que aumentó a 74 el listado de comunas beneficiadas con la medida. Revisa a continuación el detalle.

Comunas con exención de multas e intereses

De acuerdo a la última información del SII son 74 las comunas a nivel nacional que cuentan con la posibilidad de pagar los impuestos de junio, sin multas ni intereses, hasta el 30 de octubre, a raíz de la emergencia meteorológica.

Región de Atacama

Tierra Amarilla

Alto del Carmen

Freirina

Huasco

Vallenar

Región de Coquimbo

Coquimbo

Canela

Illapel

Los Vilos

Salamanca

Andacollo

La Higuera

La Serena

Paihuano

Vicuña

Combarbalá

Monte Patria

Ovalle

Punitaqui

Río Hurtado

Región de Valparaíso

Limache

Quillota

Algarrobo

El Quisco

El Tabo

Panquehue

Santa María

Quilpué

Villa Alemana

Concón

Quintero

Cabildo

La Ligua

Papudo

Petorca

Zapallar

Calle Larga

Los Andes

Rinconada

San Esteban

Calera

Hijuelas

La Cruz

Nogales

Olmué

Cartagena

San Antonio

Santo Domingo

Catemu

Llay-Llay

Putaendo

San Felipe

Casablanca

Valparaíso

Puchuncaví

Viña del Mar

Región Metropolitana

María Pinto

Región de O’Higgins

Pichilemu

Rengo

Navidad

Región del Maule

Cauquenes

Chanco

Pelluhue

Parral

Curepto

Región del Biobío

Arauco

Lota

Penco

Tomé

Curanilahue

Región de La Araucanía

Cunco

Curacautín

Pucón

Región de Los Ríos