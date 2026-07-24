Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal
El Servicio de Impuestos Internos informó nuevos sectores que se suman a la medida. Revisa el listado completo a continuación.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) mantiene una lista de comunas beneficiadas por la condonación de multas e intereses y la postergación del pago de impuestos mensuales de junio.
Cabe recordar que el trámite debía ser completado hasta el 20 de julio y el nuevo plazo otorgado por el organismo permite concretar la gestión hasta el viernes 30 de octubre.
La medida considera a diferentes regiones a lo largo del país y responde a una ayuda para los contribuyentes de las zonas más afectadas por la serie de sistemas frontales de los últimos días.
Se trata de una determinación por parte del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, desde donde se evalúan las zonas a las que ampliar la iniciativa.
Este jueves el SII anunció el añadido de sectores de Valparaíso, lo que aumentó a 74 el listado de comunas beneficiadas con la medida. Revisa a continuación el detalle.
Comunas con exención de multas e intereses
De acuerdo a la última información del SII son 74 las comunas a nivel nacional que cuentan con la posibilidad de pagar los impuestos de junio, sin multas ni intereses, hasta el 30 de octubre, a raíz de la emergencia meteorológica.
Región de Atacama
- Tierra Amarilla
- Alto del Carmen
- Freirina
- Huasco
- Vallenar
Región de Coquimbo
- Coquimbo
- Canela
- Illapel
- Los Vilos
- Salamanca
- Andacollo
- La Higuera
- La Serena
- Paihuano
- Vicuña
- Combarbalá
- Monte Patria
- Ovalle
- Punitaqui
- Río Hurtado
Región de Valparaíso
- Limache
- Quillota
- Algarrobo
- El Quisco
- El Tabo
- Panquehue
- Santa María
- Quilpué
- Villa Alemana
- Concón
- Quintero
- Cabildo
- La Ligua
- Papudo
- Petorca
- Zapallar
- Calle Larga
- Los Andes
- Rinconada
- San Esteban
- Calera
- Hijuelas
- La Cruz
- Nogales
- Olmué
- Cartagena
- San Antonio
- Santo Domingo
- Catemu
- Llay-Llay
- Putaendo
- San Felipe
- Casablanca
- Valparaíso
- Puchuncaví
- Viña del Mar
Región Metropolitana
- María Pinto
Región de O’Higgins
- Pichilemu
- Rengo
- Navidad
Región del Maule
- Cauquenes
- Chanco
- Pelluhue
- Parral
- Curepto
Región del Biobío
- Arauco
- Lota
- Penco
- Tomé
- Curanilahue
Región de La Araucanía
- Cunco
- Curacautín
- Pucón
Región de Los Ríos
- Corral
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