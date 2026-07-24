Sonda da inicio a la temporada de entrega de resultados y sus ganancias se triplican en el primer semestre

Un alza de 234,4% en sus ganancias al primer semestre reportó Sonda, totalizando una última línea por US$11 millones.

La compañía - que inauguró la temporada de entrega de resultados del segundo trimestre- detalló en su análisis razonado que el salto se debió a un mejor resultado operacional, a la venta de las filiales Solex, Microgeo Ingeniería y de algunos activos inmobiliarios, que la generaron una ganancia de US$4,6 millones, y un incremento de resultado de operaciones discontinuadas.

En el periodo, la compañía reporto ingresos por US$791,6 millones, creciendo en 10,8%. Por línea de negocios, el área de Digital Business contribuyó con el 36,1% tras crecer 8,8%; Digital Services con el 33,7% (avanzó 15,6%) y Transactional Business con el 30,2% restante.

Los costos de ventas consolidados alcanzaron los US$680,7 millones, al aumentando en 10,2% respecto a igual periodo del año 2025, “asociado principalmente al crecimiento de los ingresos”, mientras que los gastos de administración avanzaron 3,7% hasta los US$73,1 millones.

Con esto, el ebitda de Sonda llegó a US$64 millones en los primeros seis meses del año, lo que implicó un alza de 20,8%, mientras que el resultado operacional llegó a US$37,8 millones, un avance de 41,4%.

“El crecimiento del resultado operacional y ebitda, y mejora del Margen Operacional en 110 puntos básicos, es consecuencia principalmente de la maduración y desarrollo de nuevos proyectos en la región, principalmente en Cono Sur y Brasil, así como de los planes de eficiencia en curso”, dijo la firma en su análisis razonado.

En el trimestre logró ganancias por $6.114 millones, una mejora sustancial respecto de las pérdidas por $1.888 millones del segundo cuarto de 2025. En el periodo, sus ingresos crecieron 9,41% hasta los $368.193 millones.