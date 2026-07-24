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    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Caja Los Andes desarrolló Cincuentímeter, un estudio realizado por Cadem que caracteriza el bienestar laboral, previsional, digital, físico y emocional de las personas de 50 años o más en Chile.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez Andres Perez

    El mercado laboral sigue como foco de atención. Es que el alto desempleo que para el trimestre marzo-mayo llegó a 9,4% lo que se traduce en que 980 mil personas. La próxima semana, el INE entregará un nuevo registro que podría mostrar una nueva alza en este indicador.

    Pero el desempleo se refleja en distintas magnitudes según el tramo etario. En este caso, un grupo que está comenzado a quedar relegado es el que está entre los 50 y 64 años.

    Una muestra de aquello es que, si hace 10 años, los ocupados en ese rango llegaba al 30% ahora bajó al 26%. Asimismo, el 27% de quienes tienen esa edad está actualmente fuera de la fuerza laboral, de acuerdo a los últimos datos del INE.

    Para analizar este complejo escenario Caja Los Andes desarrolló Cincuentímeter, un estudio realizado por Cadem que caracteriza el bienestar laboral, previsional, digital, físico y emocional de las personas de 50 años o más en Chile. La encuesta abordó 700 casos a nivel nacional representativos por sexo, edad, nivel socioeconómico y zona.

    Entre los principales resultados se muestra que el 52% de los mayores de 50 años ha enfrentado discriminación laboral por su edad, en los últimos 3 años. Se especifica que está situación ocurre principalmente en la entrevista o postulación (63%), en el sueldo ofrecido (46%) y en comentarios o bromas (34%).

    También se muestra que el 89% está de acuerdo con que “muchas personas mayores de 50 aceptan sueldos más bajos por miedo a quedarse sin trabajo”, y solo 15% cree que en Chile se respeta y valora su experiencia y el 75% ubica el inicio de la discriminación laboral antes de los 55 años, con el peak entre los 50 y 54 años (36%).

    Otra de los hallazgos es que el 33% cree que nunca encontraría un trabajo acorde a su experiencia y trayectoria. Entre los mayores de 70 años, la cifra sube a 52%. Así, la brecha se profundiza con la edad.

    Para quienes no trabajan, la razón principal es “mi edad” (63%), seguida de “las empresas prefieren gente más joven” (43%), muy por sobre razones de salud (26%) y el 70% cree que las empresas chilenas valoran más lo que aporta la juventud que los años de experiencia al momento de contratar.

    En otra área de la encuesta se muestra que más de la mitad de los mayores de 50 que trabajan o trabajarían después de jubilar lo harían por necesidad económica, no por elección. Casi la mitad de los jubilados declara que su pensión no le alcanza para vivir con tranquilidad.

    Así, el 79% proyecta mantenerse laboralmente activo tras la edad de jubilación: 43% cree que jubilará, pero seguirá trabajando, 36% seguirá trabajando sin jubilarse, 12% jubilará y dejará de trabajar, y 9% aún no lo ha decidido.

    Asimismo, el 25% de quienes trabajan y no están jubilados cree que nunca podrá dejar de trabajar. Solo 4% anticipa retirarse antes de la edad legal y el 76% asocia la jubilación a una sensación negativa, principalmente preocupación (36%) e inseguridad (26%).

    También se menciona que 9 de cada 10 (89%) cree que su jubilación no le alcanzará para cubrir sus necesidades. Entre los jubilados, 45% declara que su pensión no le alcanza (34% depende de trabajo o apoyo familiar, 11% con dificultades serias). Solo 14% dice que le alcanza sin mayores problemas. Y el 57% se siente poco o nada preparado financieramente para una vejez tranquila, el mismo porcentaje que no se siente preparado para enfrentar gastos de salud y cuidados.

    La mayoría de los mayores de 50 realiza tareas digitales cotidianas sin ayuda. “La brecha no está en la disposición, sino que la principal barrera para actualizarse es que la oferta de capacitación no está pensada para ellos y que los cursos son caros”, dice el informe. De hecho, el 49% dice que la oferta de capacitación no está pensada para personas como ellos/as, y 43% que los cursos son caros y el 26% tuvo menos oportunidades de capacitación tecnológica que sus colegas más jóvenes.

    Frente a la inteligencia artificial, 38% cree que afectará poco o nada su situación, 25% la ve como un desafío de aprendizaje y solo 16% como una amenaza directa: una actitud más pragmática que de rechazo.

    En otro ámbito, el 49% declara sentirse solo/a muy seguido o a veces. Pese a ello, 67% proyecta mantener buena salud física y mental en los próximos cinco años. y el 45% cree haber necesitado apoyo de un psicólogo o psiquiatra en algún momento de su vida; la principal barrera de acceso es el costo (53%), no el estigma.

    Ante estos resultados, Tomás Zavala, gerente general de Caja Los Andes indicó “Chile envejece a un ritmo para el que no está preparado: hacia 2050, una de cada tres personas en el país tendrá 60 años o más”.

    En ese sentido, menciona que “el estudio que estamos presentando muestra que esa generación está llegando a esa etapa sin una red que sostenga su bienestar, desde lo laboral y económico hasta lo físico, digital y emocional”.

    Mientras que Roberto Izikson, gerente general de Cadem agregó que “el edadismo ya no es un miedo, es una experiencia: 1 de cada 2 chilenos mayores de 50 años ha sido discriminado por su edad al buscar trabajo o intentar crecer laboralmente y sólo 1 de cada 8 espera poder jubilarse realmente”.

    Más sobre:EmpleoMercado laboral

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