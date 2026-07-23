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    El dólar se dispara y anota su mayor valor en nueve meses

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca registrar tres jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 23 de julio del 2026 Murad Sezer

    El tipo de cambio en Chile volvía a subir en una jornada donde el dólar se imponía frente a casi todas las monedas del mundo. Pesa sobre el dólar en Chile las tensiones en el Medio Oriente y las señales desde Estados Unidos.

    De cara al cierre del día, el dólar subía $10,30 respecto al cierre de este miércoles y llegaba a un valor de $947,30 la unidad, su mayor valor desde el 22 de octubre de 2025 ($950,35).

    Además, el dólar se alista a registrar tres jornadas consecutivas al alza, donde sube un poco más de $13.

    Desde la superpotencia se conoció que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo llegaron a 187.000, por debajo de los 211 mil que se esperaban y de los 209 mil que se registraron la semana pasada.

    Ante este contexto, la Reserva Federal tiene menos presión para su tarea de controlar la inflación vía manejo de mantener o incluso subir los tipos.

    Luego del dato de subsidios al empleo, según consignó Reuters, la divisa comenzó a subir. El índice del dólar, que mide el desempeño del dólar frente a un grupo de monedas, entre ellas el euro, avanzaba 0,33% a 101,46 puntos.

    En tanto, Ignacio Moraga, ejecutivo senior de la app de inversiones XTB, apuntaba a que el tipo de cambio se impulsaba por las recientes presiones en el Medio Oriente.

    Los precios del petróleo aceleran su escalada luego de reportes de ataques a petroleros frente a la costa de Arabia Saudita y de renovadas amenazas de Estados Unidos de intensificar los ataques contra Irán.

    Así, el precio del petróleo Brent, el de referencia para Chile, subía 7% a US$100,6 por barril, el nivel más alto desde el 22 de mayo.

    También pesó sobre el tipo de cambio en Chile que el cobre bajara. Uno de los principales soportes para el peso chileno bajó un 1,08% y llegó a un valor de US$6,23 por libra.

    “El metal venía de un fuerte rally apoyado por restricciones de oferta en China y menores inventarios, pero hoy dominó la toma de utilidades y la preocupación por una menor demanda global”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Ante este contexto, Sepúlveda también comentó que “el peso chileno quedó expuesto a una combinación de factores externos muy adversos. La fuerte caída del cobre redujo uno de sus principales apoyos, mientras que el fortalecimiento global del dólar y las mayores expectativas de tasas altas en Estados Unidos impulsaron una salida de flujos desde monedas emergentes”.

    Más sobre:MercadosDólarCobreTasas

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