Las razones tras la presión de los ucranianos sobre Zelensky para que reinstale a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa

El entonces ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, asiste a una reunión en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de junio de 2026.

Pese a la destitución del comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Syrskyi, el malestar de los ucranianos no se ha apaciguado y se están alistando para salir a protestar el viernes para exigir el regreso del exministro de Defensa Mykhailo Fedorov.

“Bueno, chicos, prepárense para el viernes: todavía tenemos que traer de vuelta a Fedorov”, escribió en X el organizador de la protesta y veterano Dmytro Koziatynskyi, quien señaló al diario Kyiv Independent que, si no se satisfacen sus demandas, los manifestantes anunciarán lo que describen como una “protesta indefinida”.

Según el diario Financial Times, las protestas en apoyo de Fedorov en Kiev, que comenzaron el jueves de la semana pasada, se han extendido a al menos 16 ciudades. Los manifestantes han ampliado sus demandas para argumentar que Ucrania necesita adoptar el nuevo enfoque de la guerra que las innovaciones de Fedorov habían generado, ya que el conflicto con Rusia entra en una fase crítica más de cuatro años después de su inicio.

Los veteranos, el personal militar y la ciudadanía en general siguen argumentando que la destitución de Fedorov corre el riesgo de socavar las reformas en el Ministerio de Defensa y exigen su reincorporación.

Fedorov, de 35 años, había asumido como ministro de Defensa el 14 de enero pasado y fue destituido de su cargo el 15 de julio por el presidente Volodymyr Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: Presidencia de Ucrania

La crisis en el gobierno de Zelensky comenzó cuando se le pidió la renuncia a Federov, uno de los ministros más populares del gabinete, y que ha supervisado una serie de iniciativas de gran relevancia, incluidas reformas y programas destinados a fortalecer las capacidades militares de Ucrania.

En respuesta a las demandas populares, el gobierno destituyó a Syrskyi y en su reemplazo nombró al comandante de las Fuerzas Conjuntas, Mykhailo Drapatyi, un líder militar muy respetado.

“Hemos avanzado mucho. La defensa de Ucrania continúa. Y cada soldado merece ser tratado con respeto”, dijo Zelensky, añadiendo que estaba agradecido a Syrskyi y a “todos y cada uno de nuestros soldados” que luchan en el frente.

Fedorov celebró el nombramiento de Drapatyi. “Esto aporta un soplo de aire fresco y una nueva esperanza a la lucha de los pueblos libres por la libertad y la justicia. Es una voz de cambio que no podía ignorarse”, afirmó.

“Las altas expectativas del pueblo ucraniano deben ser respondidas con una visión clara para poner fin a la guerra, un equipo sólido y acciones decisivas destinadas a salvar la vida de nuestros soldados, automatizar el frente, lanzar ataques asimétricos y paralizar la economía rusa”.

Luego, Zelensky declaró el 21 de julio que le había ofrecido a Fedorov “un puesto destacado en el gobierno” centrado en el fortalecimiento del sector tecnológico de Ucrania. La propuesta reflejaba la convicción del presidente de que Fedorov podría continuar muchas de las reformas que había puesto en marcha sin necesidad de regresar al Ministerio de Defensa.

Protestas en Ucrania.

Fedorov supervisó reformas que abarcaron desde la guerra con drones y la modernización militar hasta la interrupción del acceso de las fuerzas rusas a los sistemas Starlink y la coordinación de ataques contra la logística rusa. También puso en marcha lo que él mismo describió como una reforma militar “impopular pero extremadamente importante”.

Pero el exministro dijo que actualmente “solo hay tres cargos en el país que, junto con las tropas en el campo de batalla, realmente determinan el curso de la guerra: el Presidente de Ucrania, el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

“Por eso no aceptaré ningún otro cargo que no sea el de Ministro de Defensa. Ningún otro puesto me otorga la autoridad real para combatir la corrupción en las adquisiciones, completar la transformación del Ejército, planificar y ejecutar operaciones asimétricas contra el enemigo, erradicar la cultura de mentiras e impunidad dentro del sistema, ni culminar las iniciativas que nuestro equipo ya ha iniciado en el Ministerio de Defensa”, añadió.

El Kyiv Independent señaló que la disputa que precedió al despido de Fedorov giró en torno a la tensa relación con Syrskyi ya que ambos tenían enfoques fundamentalmente diferentes en cuanto al liderazgo militar y la cultura organizativa.

El nuevo comandante de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Mykhailo Drapatyi.

Zelensky, indicó el periódico, no ha dado una explicación detallada sobre el cese de Fedorov, refiriéndose únicamente al conflicto entre el exministro de Defensa y Syrskyi.

Syrskyi era partidario de una estructura de mando altamente centralizada, arraigada en la doctrina militar soviética, y recibió críticas de soldados y analistas militares por su microgestión y por fomentar lo que los críticos describieron como una cultura de mando al estilo soviético. Mientras que Fedorov representaba un enfoque reformista centrado en la innovación, la descentralización y la modernización tecnológica.

Nuevo comandante en jefe

Drapatyi, el nuevo comandante en jefe, goza de gran prestigio dentro del Ejército ucraniano y es apreciado por la opinión pública. Se le considera un aliado de Fedorov.

El general de división Drapatyi es el comandante del grupo de fuerzas conjuntas de Ucrania. Según The Guardian, ha estado combatiendo a Rusia desde su intento encubierto en 2014 de tomar el control de la región oriental del Donbás. Se hizo famoso a nivel nacional cuando condujo un vehículo de combate de infantería por encima de una barricada levantada por milicianos prorrusos en la ciudad de Mariúpol.

Protestas en Ucrania.

El medio ucraniano Babel describió a Drapatyi como uno de los comandantes de campo de batalla más capaces de Ucrania. Afirmó que su nuevo trabajo consistiría fundamentalmente en reformar una gran institución, más que en comandar tropas en combate.

Zelensky afirmó que él y Drapatyi acordaron que los ataques con drones de largo alcance de Ucrania contra objetivos en Rusia, como refinerías de petróleo, continuarían. “Nuestro programa de ataques de precisión se implementará con absoluta precisión”, declaró, prometiendo una transición fluida y coordinada tras la salida de Syrskyi.

También dijo que el nuevo comandante en jefe tendría la tarea de actualizar la estrategia de defensa del país y reformar su estructura. Otro asunto urgente es la movilización, en un momento en que, tras casi cinco años de guerra a gran escala, pocos ucranianos están dispuestos a alistarse como voluntarios.