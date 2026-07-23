Joaquín Niemann tiene un irregular comienzo sobre el par en el LIV Golf de Reino Unido. Foto: @joaco_niemann

Joaquín Niemann inició este jueves su participación en el LIV Golf de Reino Unido. El chileno completó una tarjeta de 73 golpes (+1), resultado que lo dejó en el empate del puesto 38° tras la primera ronda del torneo disputado en el JCB Golf and Country Club.

El talagantino, vigente campeón del certamen, quedó a 12 impactos del líder, el australiano Lucas Herbert, quien firmó una ronda de 62 golpes (-11). En el segundo lugar terminó el estadounidense Bryson DeChambeau con -8, mientras que Harold Varner III y Tyrrell Hatton comparten el tercer puesto con -6.

Niemann comenzó su recorrido con un bogey en el hoyo 1, par cuatro. Se hundió más aún con un doble bogey en la segunda bandera. Recuperó terreno con birdies en las banderas 3 y 4, pero volvió a ceder golpes con bogeys en el 5, 14 y 18. También consiguió tiros bajo par en los hoyos 10, 11 y 17. Cerró la jornada con un impacto sobre el par en el 18 para completar su ronda con +1.

Niemann está lejos de los líderes en Reino Unido.

El resultado deja a Niemann igualado con otros 13 jugadores en la 38° posición, entre ellos Jon Rahm. El español que llegó al torneo con la posibilidad de asegurar el título de la temporada 2026 del LIV Golf. Por ahora está lejos.

Antes del inicio del campeonato, Rahm lideraba la clasificación anual con 928,58 puntos, seguido por DeChambeau con 644,40 y Niemann con 344,66. El español necesita ganar el torneo y que DeChambeau no termine segundo en solitario para asegurar el campeonato de manera anticipada.

Tras la primera jornada, Rahm también firmó una tarjeta de 73 golpes (+1), por lo que ambos quedaron igualados en la clasificación con Joaco. En cambio, DeChambeau terminó el día en el segundo lugar con -8, manteniendo opciones de impedir la consagración anticipada del español.

Niemann llegaba a Reino Unido después de su participación en el Abierto Británico, último major de la temporada, donde no logró superar el corte clasificatorio.

En la antesala del torneo, el chileno había reconocido la dificultad de alcanzar a Rahm en la clasificación general, aunque aseguró que todavía mantenía opciones matemáticas de pelear por el título. “Jon es un jugador increíble, eso lo sabe todo el mundo. Siempre hay mucho que aprender de él cada vez que compartimos recorrido. Ahora mismo está bastante lejos, pero todavía hay una posibilidad. Creo que puedo jugar mi mejor golf en estos tres o cuatro últimos torneos y hacer algo importante”, señaló. El talagantino también recordó que en este mismo campo obtuvo el triunfo en 2025.

En la competencia por equipos, Torque GC tampoco tuvo un inicio destacado. El conjunto del chileno buscará mejorar su ubicación en las tres rondas restantes. Son colistas, en el decimotercer puesto. El mejor ubicado es Abraham Ancer, que va séptimo con -4. Carlos Ortiz, con -2, figura T19. El más bajo es Sebastián Muñoz, con +6 en el lugar 57°.

El LIV de Reino Unido continuará este viernes con la segunda ronda, desde las 8.15. Niemann intentará recuperar posiciones para acercarse a los primeros lugares y defender el título que obtuvo el año pasado.