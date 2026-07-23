Valentín Gauthier llega a Chile para firmar con la U: “Vengo preparando como si tuviera que jugar mañana”. Foto: @clubleonfc

Valentín Gauthier llegó a Chile para convertirse en nuevo refuerzo de la U. El defensor uruguayo de 21 años se someterá a los exámenes médicos antes de concretar su incorporación al plantel azul.

A su arribo a Santiago, el zaguero aseguró que llega en condiciones físicas para incorporarse de inmediato al equipo de Fernando Gago. “Llegó muy bien, me vengo preparando, hice toda la pretemporada en León, me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana y desde ese lado físicamente estoy muy bien vengo bien”, señaló.

Gauthier destacó la importancia de Universidad de Chile. “La U es un equipo muy grande, un equipo muy lindo y que merece cosas buenas”, afirmó.

El central se formó en Club Remeros y Ferro Carril, antes de incorporarse a Juventud de Las Piedras, donde debutó como profesional en 2022. En el club uruguayo disputó 75 partidos oficiales entre 2022 y 2025, anotó cinco goles y fue parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División en 2024.

En 2025 fue transferido al León de México, luego de destacar en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo. Además, integró la selección de Uruguay Sub 20 que obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Sudamericano de 2023. Ahora firmará con la U.