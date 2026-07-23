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    Periodista Marco Sotomayor amplía querella contra empresario gastronómico por lavado de activos

    Según el comentarista deportivo, Patricio Canobra realizó un sofisticado mecanismo para sacar platas de la Fuente Lastarria, generando un perjuicio económico imporante para él. Ya se había querellado por administración desleal. En tanto, el juez Daniel Urrutia se inhabilitó de ver la causa por su cercanía con el querellado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Marco Sotomayor y Patricio Canobra, dueños de la Fuente Lastarria. Eduardo Ignacio

    La arremetida judicial del periodista deportivo Marco Sotomayor contra el empresario gastronómico Patricio Canobra, otrora creador del bar The Clinic, no se detiene.

    Fue en 2024 cuando Sotomayor y Canobra se asociaron para crear la Fuente Lastarria, un espacio dedicado principalmente a los sándwiches y tragos ubicado en calle Merced, comuna de Santiago. Pese a que tuvo un inicio auspicioso, el negocio fue decayendo al poco pasar de los meses.

    Luego de que el periodista deportivo, quien se hiciera conocido por su rol de bandejero en programas con Eduardo Bonvallet, tuviera un fuerte desencuentro con el empresario gastronómico por las deudas que el local estaba adquiriendo, el vínculo comercial se acabó.

    Acusando la falta de pago de sueldos, administración económica dudosa y poca transparencia en las cuentas, Sotomayor presentó acciones en sede laboral y penal. En esta última una querella por administración desleal. Sin embargo, con la asesoría de su abogado, Sebastián Cano, el comentarista futbolero decidió ampliar esta última a lavado de activos.

    Estratificación de platas

    En la querella se señala que Canobra y su cónyuge, Alejandra Palma, efectuaron maniobras relativas a desvíos de dineros que ingresaban al restaurante. En primera parte, las platas que entraban eran estratificadas en varias cuentas personales.

    Para la parte querellante, Canobra utilizó dos mecanismos paralelos para estratificar las platas y una tercera maniobra para la triangulación de las mismas a través de Industria Circular SPA, donde la representante legal es su cónyuge.

    “El esquema operaba del siguiente modo: los ingresos del giro de Fuente Lastarria S.p.A. eran derivados desde Mercado Pago directamente a la cuenta corriente de Industria Circular S.p.A. en el Banco Santander y, desde esa cuenta, reinyectados hacia la Cuenta Vista personal del imputado Canobra Mora, completando una doble capa de separación entre el origen ilícito y su destino final”, se señala en la querella.

    El abogado Sebastián Cano detalla el supuesto mecanismo de defraudación: “Todos los pagos de los clientes del local con tarjeta se hacían con las máquinas POS (point of sale) y entraban a cuentas asociadas a dichas máquinas de Mercado Pago. Ese dinero debía traspasarse a la cuenta corriente de Fuente Lastarria del Banco de Chile, pero Patricio Canobra, quien aún administra la Fuente Lastarria, empezó a desviar buena parte de estos fondos a distintas cuentas personales, una cuenta vista del banco Santander y otra cuenta corriente del Banco de Chile. Desviaba la plata hacia la sociedad de su cónyuge y luego para justificar decía que las cuentas de los socios corrían riesgo de embargo en la Tesorería. Lo cual no era efectivo”.

    Para terminar el proceso, explica Cano, hacía varias transferencias en el mismo día desde su cuenta en montos que tenían el siguiente patrón: $500.001, $300.001, $100.001. “Cada paso que agregaba era una capa que hacía más difícil seguir la pista del dinero”, dice el abogado. En síntesis, según la querella, sacaba plata del local que se movía por varias cuentas para luego volver a la personal habiendo ya perdido su origen. Cuando volvía se justificaba como “favores” o “préstamos”. En esos movimientos los socios, en este caso Sotomayor, terminaban viéndose perjudicados.

    Así las cosas, este jueves Cano se reuniría con la Fiscalía Centro Norte para acordar el curso de la causa.

    La respuesta de Canobra

    Para el empresario gastronómico, lo que está haciendo Sotomayor es “evadir su responsabilidad” en un negocio que ha estado lleno de complejidades. En diálogo con este medio, Canobra afirma refuta la imputación que hace su exsocio y señala que el periodista deportivo ha contado la historia de manera parcial. Según asegura Canobra, Sotomayor triplicó sus ganancias respecto a su aporte en el negocio y quien hoy se mantiene financiando el local es él.

    Consultado por el mecanismo que afirma Sotomayor respecto al supuesto lavado de activos, Canobra dice que lo hizo para resguar los ingresos del local ante eventuales embargos por deudas. Lo que Canobra asegura que Sotomayor omite es que esas platas también llegaron a su cuenta bancaria. “Eso se puede demostrar”, asegura.

    Así las cosas, Canobra dice que Sotomayor estuvo enterado y participó de todas las acciones funancieras que se hicieron.

    Por último, Canobra dice que Sotomayor tendrá que demostrar su imputación en tribunales y que está trabajando con un abogado, cuyo prefirió no revelar el nombre, para demostrar su inocencia. Para el empresario gastronómico, la Fuente Lastarria tuvo los problemas típicos que tienen las “pymes”.

    Inhabilidad de juez Daniel Urrutia

    Una de las quejas que tenía Sotomayor y su abogado era que la querella, por jurisdicción, había caído en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El motivo de reclamo del periodista deportivo es que Canobra es amigo del juez Daniel Urrutia, quien se desempeña en ese tribunal.

    De hecho, según la primera querella, Urrutia prestó dineros a Canobra, lo que para la parte querellante refleja el grado de cercanía que hay entre ambos. Platas que llegaron a cerca de 4 millones de pesos y que, según señaló a este medio, ya fueron devueltas. Con todo, Urrutia terminó inhabilitándose esta semana de ver la causa.

    “Resolviendo la solicitud de recusación dentro del plazo legal, me declaro legalmente inhabilitado de continuar conociendo de la presente causa”, se lee en un escrito firmado por Urrutia del 21 de julio.

    Más sobre:Marco SotomayorPatricio Canobra

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