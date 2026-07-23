Alcalde Alessandri advierte posible colapso en la Ruta G-21 y estima viajes de hasta cinco horas hacia centros de montaña

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, advirtió este viernes sobre el riesgo de un colapso vial en la Ruta G-21, principal acceso a los centros de montaña de la Región Metropolitana, luego de realizar un sobrevuelo de inspección que permitió constatar una alta congestión vehicular desde las primeras horas de la jornada.

Tras la revisión aérea, el jefe comunal sostuvo que el escenario podría agravarse durante este fin de semana debido al incremento de visitantes que se espera por las favorables condiciones de nieve. “Lo que vimos desde el aire confirma nuestra preocupación. Ya existe una importante congestión y, si no se toman medidas oportunamente, mañana podríamos enfrentar tiempos de viaje de hasta cinco horas para llegar a los centros de montaña”, afirmó.

Alessandri señaló que uno de los principales factores que afecta la fluidez del tránsito es la circulación de buses de gran tamaño por una ruta de montaña con capacidad limitada. A su juicio, estos vehículos generan cuellos de botella que ralentizan el desplazamiento del resto de los automovilistas.

“Los buses de gran longitud terminan generando importantes puntos de congestión en una ruta que tiene características muy distintas a una carretera convencional. Es necesario revisar esta situación y adoptar medidas que permitan resguardar tanto la seguridad como la movilidad de quienes suben a la cordillera”, indicó.

En ese contexto, el alcalde hizo un llamado a las autoridades competentes para implementar medidas preventivas que permitan evitar un colapso durante los próximos días.

Asimismo, recordó que Carabineros está fiscalizando el uso obligatorio de cadenas en los sectores donde corresponde e instó a quienes se dirijan a la montaña a planificar sus viajes , portar el equipamiento exigido y respetar las instrucciones de las autoridades.

“Queremos que las familias disfruten de la montaña, pero eso requiere planificación y decisiones oportunas. Nuestro objetivo es que el acceso a la cordillera sea seguro, expedito y que nadie tenga que pasar horas atrapado en una ruta que perfectamente puede gestionarse de mejor manera”, concluyó el alcalde.