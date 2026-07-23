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    Costo de operativo se estima en $100 millones: Codina pide al CDE evaluar acciones contra rescatados en San José de Maipo

    "Queremos hacer el punto de no solo perseguir lo patrimonial, sino que, una vez por todas, quienes se someten irresponsablemente a estos riesgos entiendan que detrás de los rescatistas, bomberos, carabineros, funcionarios municipales, hay personas, hay familias", planteó el delegado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Delegación Presidencial Regional Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe acciones destinadas a sancionar la conducta de las tres personas que debieron ser rescatados en San José de Maipo tras quedar aislados por haber subido al sector de Baños Morales desde una discoteca en Peñalolén, pese a las advertencias meteorológicas, la madrugada del jueves 16 de julio.

    En el marco de la indagatoria que se abrió para ubicar a estas tres personas, a cargo de la Fiscalía Oriente y la Policía de Investigaciones, se realizó un operativo este miércoles con apoyo del municipio y vecinos de la comuna cordillerana que involucró el despliegue del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, la Prefectura Aérea de la institución uniformada, el Ejército y Bomberos.

    Las personas rescatadas permanecieron seis noches en el refugio de las Termas Valle de Colina.

    Desde el Ministerio Público se plantea que Manuel Orellana y las parvularias Martina Núñez y Magdalena Retamal no han cometido delito alguno, por lo que no existen acciones penales a ejercer.

    La Fiscalía cumplió con su labor al ordenar la búsqueda de personas desaparecidas y, gracias a la coordinación con diversas instituciones, se les logró ubicar con vida, plantean.

    Por su parte, el delegado presidencial, Germán Codina busca que el CDE opere para garantizar del resguardo del interés fiscal en este episodio.

    “Ponemos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado de manera formal esta situación para que se investigue si existe el espacio legal como para perseguir por una parte todo lo que son los daños patrimoniales que la municipalidad de San José de Maipo los cifraba en montos cercanos a los 100 millones de pesos”, explicó Codina en entrevista en CHV.

    Asimismo, la Delegación Presidencial apunta a importancia de cuidar y resguardar la integridad y la vida de las personas que participan de los equipos de búsqueda y rescate y que en cumplimiento de sus funciones, deben desplegarse y operar en condiciones meteorológicas y geográficas adversas.

    “Aquí queremos hacer el punto de no solo perseguir lo patrimonial, sino que, una vez por todas, quienes se someten irresponsablemente a estos riesgos entiendan que detrás de los rescatistas, bomberos, carabineros, funcionarios municipales, hay personas, hay familias que también tienen el derecho a que no sean expuestos", insistió Codina.

    El director de Seguridad e Inspección de San José de Maipo, Felipe Armijo, realizó una serie de recomendaciones para una visita segura a la comuna, enfatizando el que hay que respetar los horarios de subida y bajada.

    Armijo recalcó el llamado a que los visitantes acudan “de manera responsable” para “no lamentar” episodios como el que protagonizaron los tres rescatados.

    Más sobre:San José de MaipoCajón del MaipoTermas Valle de ColinaPDIFiscalía OrienteEl ChinoMartina NúñezMagdalena Retamal

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