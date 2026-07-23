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    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    El actor de The Last of Us fue anunciado como parte de las figuras que obtendrán el reconocimiento durante el próximo año. En el grupo también destacan Idris Elba, Lisa Kudrow, Karol G y las hermanas Dakota y Elle Fanning.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027 Jesse Grant

    Pedro Pascal es una de las personalidades del momento. Y ahora, a sus 51 años, ya es oficial que recibirá su estrella en el Paseo de la Fama, convirtiéndose en uno de los pocos chilenos en obtener ese reconocimiento en el corazón de Los Angeles (Don Francisco y Lucho Gatica son los otros).

    El anuncio fue realizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, que detalló el listado de figuras que serán distinguidas durante 2027. En el grupo también destacan Idris Elba, Kate Hudson, Sam Rockwell, Lisa Kudrow, Sam Elliot, Delroy Lindo, Keke Palmer, Ted Sarandos, David Guetta y la colombiana Karol G. Además, Dakota y Elle Fanning serán las primeras hermanas en recibir una doble estrella.

    “Los homenajeados de este año reflejan la amplitud, la diversidad y la imaginación de la comunidad del entretenimiento: artistas cuyas voces nos conmovieron, narradores que ampliaron nuestra visión del mundo, visionarios que dieron vida a personajes inolvidables y pioneros cuya influencia se sentirá durante generaciones”, indicó Ron Frierson, presidente y director ejecutivo de la entidad.

    Tras el salto a la fama que logró gracias a la cuarta temporada de Game of thrones, Pascal despegó con su rol protagónico en Narcos y su participación en películas con Matt Damon y Denzel Washington. Después se ha encumbrado en títulos como The Mandalorian, The last of us, Gladiador II (2024), Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (2025) y Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026).

    En tanto, a fin de año llegará con dos lanzamientos más: ¡Behemoth! Una vida. En piezas, la cinta de Tony Gilroy en la que tiene el papel central, y Avengers: Doomsday, la superproducción con Robert Downey Jr. como villano.

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    Más sobre:CinePedro PascalThe Last of UsNarcosGame of ThronesAvengers; DoomsdayLucho GaticaDon FranciscoCine Culto

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