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    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    El beneficio se facilita de forma mensual sin necesidad de realizar trámites de postulación.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega? Foto referencial de archivo

    El Subsidio Familiar Automático es uno de los beneficios que se encuentran dirigidos a los grupos de menores ingresos y cuenta con entrega mensual.

    Tal como indica su nombre se trata de una variante del Subsidio Familiar y se facilita a los grupos que cumplen con los requisitos, sin necesidad de realizar trámites o pasar por procesos de postulación.

    Cómo recibir el Subsidio Familiar Automático

    El Subsidio Familiar Automático llega directamente a las familias donde el padre o tutor no cuenta con previsión social y cumple con dos requisitos:

    • Pertenecer a un grupo del 40% más vulnerable, según calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.
    • Que el grupo tenga integrantes menores de 18 años.

    Los padres o tutores pueden recibir un monto de $22.601 por cada carga familiar acreditada. En tanto, si se trata de una persona con discapacidad el monto se duplica a $45.202, según detalla ChileAtiende.

    Los detalles del pago se pueden verificar en el sitio sufautomatico.gob.cl con el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte.

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio Familiar AutomáticoSubsidio FamiliarBeneficiariosRequisitosPagoFecha de pago

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