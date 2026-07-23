Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega? Foto referencial de archivo

El Subsidio Familiar Automático es uno de los beneficios que se encuentran dirigidos a los grupos de menores ingresos y cuenta con entrega mensual.

Tal como indica su nombre se trata de una variante del Subsidio Familiar y se facilita a los grupos que cumplen con los requisitos, sin necesidad de realizar trámites o pasar por procesos de postulación.

Cómo recibir el Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Familiar Automático llega directamente a las familias donde el padre o tutor no cuenta con previsión social y cumple con dos requisitos:

Pertenecer a un grupo del 40% más vulnerable, según calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Que el grupo tenga integrantes menores de 18 años.

Los padres o tutores pueden recibir un monto de $22.601 por cada carga familiar acreditada. En tanto, si se trata de una persona con discapacidad el monto se duplica a $45.202, según detalla ChileAtiende.

Los detalles del pago se pueden verificar en el sitio sufautomatico.gob.cl con el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte.