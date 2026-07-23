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    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    El anuncio fue realizado desde el Ministerio de Salud y aplica a partir de este jueves.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Amplían vacuna de la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis? Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Se confirmó la ampliación de la campaña de vacunación contra la influenza, que ahora puede ser recibida por toda la población.

    Así fue informado recientemente desde el Ministerio de Salud (Minsal), a través de la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

    La medida se encuentra vigente desde este jueves 23 de julio y considera que cualquier persona puede recibir la dosis, independiente si pertenece o no a los grupos de riesgo que se definieron en marzo pasado.

    A través de un comunicado el Minsal explicó que esta determinación atiende a la alta circulación viral que se mantiene en el país, donde predomina la influenza A y B.

    Con la medida también se responde a la necesidad de reforzar la inmunidad de la población ante el regreso a clases y el impacto que han dejado las intensas lluvias de los últimos días, como humedad, frío y menor ventilación en los hogares, condiciones que favorecen el contagio de enfermedades respiratorias.

    Las autoridades agregaron que la ampliación de la vacuna de la influenza busca proteger a la población objetivo que no alcanzó la cobertura suficiente, donde personas mayores de 60 años, además de niños entre 6 meses y 5 años registraron un avance de 62% y 63%, respectivamente, según se contabilizó en julio.

    Cómo recibir la vacuna de la influenza

    Se puede solicitar la vacuna de la influenza de forma gratuita en cualquier vacunatorio habilitado en el país.

    Para revisar dónde se encuentran los puntos de vacunación más cercanos se puede revisar la plataforma del Minsal que indica los establecimientos habilitados por región y comuna, además de su dirección y horario de atención.

    Más sobre:SaludInfluenzaVacunaVacuna influenzaVacuna de la influenzaVacunaciónCampaña de vacunaciónDosisVacunatorioGrupo objetivoMinsalMinisterio de Salud

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