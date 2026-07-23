Estas son las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal. Foto referencial de archivo

La medida se suspensión de clases se mantiene en parte de la zona norte del país y se extenderá hasta este viernes 24 de julio.

Así lo indica el último comunicado puesto a disposición a la comunidad, emitido desde el Ministerio de Educación (Mineduc).

La medida responde a las condiciones adversas que se han presentado en uno de los territorios más afectados por los efectos del sistema frontal de los últimos días.

Comunas con clases suspendidas el viernes

Se mantienen las clases suspendidas este viernes 24 de julio en las siguientes comunas:

Región de Atacama en la comuna de Tierra Amarilla y provincia de Huasco (comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen).

Región de Coquimbo en las 15 comunas.

Desde el Mineduc se recuerda que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.