Enel aprueba compra de acciones de propia emisión por hasta el 5% de su capital

La junta extraordinaria de accionistas de Enel Américas aprobó este jueves un programa de adquisición de acciones de propia emisión por hasta el 5% de los títulos suscritos y pagados de la compañía, operación que a la actual capitalización bursátil de US$ 9.240 millones equivale a unos US$ 462 millones.

La eléctrica justificó la decisión en su objetivo de optimizar la estructura de capital y mejorar el retorno por acción.

El programa, ratificado en la cita celebrada esta mañana en Santiago, tendrá una duración de 90 días corridos contados desde la fecha de la junta.

Los accionistas también delegaron en el directorio la fijación del precio de compra. Ese valor tomará como base el precio promedio ponderado de la acción durante los 90 días anteriores al 17 de junio de 2026, según la cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago, al que se sumará un premio de hasta 15%.

La iniciativa había sido propuesta por el directorio el 18 de junio.

Según la empresa, sus análisis evidenciaron que el precio de la acción se ha visto afectado negativamente por diversos factores, principalmente externos, entre ellos elementos macroeconómicos, regulatorios y las condiciones de mercado en los distintos países donde opera, lo que provoca que la cotización no refleje el valor esperado por la firma.

La compañía enmarcó la operación en su compromiso con una gestión financiera responsable, sustentada en una estructura de capital sólida y sostenible y orientada a maximizar la rentabilidad de las inversiones.

Añadió que la medida contribuirá a mejorar el retorno por acción, resguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera y la capacidad de crecimiento de Enel Américas.