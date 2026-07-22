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    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    El delantero francés del Real Madrid protagonizará la Ultimate Edition del videojuego y su versión para móviles. Electronic Arts publicará el primer tráiler de jugabilidad esta semana.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA SPORTS FC 27

    Electronic Arts anunció oficialmente que Kylian Mbappé será el futbolista de portada de la Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27. El delantero francés regresa a la primera línea de la popular franquicia de fútbol después de cuatro años y debuta formalmente bajo la nueva marca del simulador deportivo.

    Además, la compañía confirmó que el jugador también será el rostro principal de EA SPORTS FC Mobile.

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA SPORTS FC 27

    El anuncio se produce luego de que Mbappé fuera reconocido con la bota de oro al goleador del reciente Mundial 2026 de Norteamérica en un contexto de alto rendimiento para el atacante. Desde su fichaje por el Real Madrid en 2024, el jugador ha mantenido su nivel en la élite europea.

    Zoom a los números de Mbappé

    Los datos respaldan la decisión de la desarrolladora: Mbappé se coronó como el máximo goleador de LaLiga durante dos temporadas consecutivas y ganó la Bota de Oro de la UEFA Champions League 2025/26 tras registrar 15 anotaciones.

    A nivel internacional, sumó una serie de actuaciones destacadas con su selección durante el invierno, consolidando su estatus en el fútbol global, además de obtener el cuarto lugar del Mundial con Francia.

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA SPORTS FC 27

    “Formar parte de la portada de un título de EA SPORTS FC por primera vez es un momento muy especial para mí”, dice el futbolista en un comunicado.

    “Es un honor continuar mi relación a largo plazo con la franquicia en su más reciente capítulo, junto con los jugadores y las jugadoras que han dado forma a su historia. Estoy ansioso porque todos puedan experimentar FC 27”.

    EA SPORTS FC 27: primer vistazo

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA SPORTS FC 27

    Desde EA Sports, Jeff Sharma, Vicepresidente de Estrategia de la Franquicia y Marketing, apuntó al impacto global del jugador.

    “Los logros de Kylian tanto para el club como para su país lo han establecido como uno de los futbolistas que definieron a su generación. Personifica la ambición, creatividad y atractivo global que definen a EA SPORTS FC hoy”, detalló el ejecutivo.

    La revelación de la portada de EA Sports FC 27 marca el inicio del ciclo promocional del videojuego.

    Electronic Arts estrenará el primer tráiler de jugabilidad a través de YouTube este jueves 23 de julio a las 12:00 horas de Chile, momento en el que la comunidad podrá evaluar las primeras innovaciones gráficas y mecánicas de esta nueva entrega.

    Lee también:

    Más sobre:EA Sports FC 27Kylian MbappéElectronic ArtsVideojuegosSimuladoresEA SportsFC 27EA SPORTS FC MobileUltimate EditionTecnologíaGamingConsolasfranquicia EA SPORTS FCvideojuego fútbolJeff SharmaYouTube EA SportsMundial 2026 NorteaméricaBota de Oro Champions League 2025/26

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